Szokujące zachowanie sportowca

Dostał karę za doping, a w trakcie jej odbywania... zamawiał nowy koks. Surowy werdykt sądu

Ten zawodnik nic sobie nie robił z zasad uczciwości w sporcie i spotkała go za to zasłużona, surowa kara. Szwajcarski Trybunał Sportowy przedłużył zawieszenie triatlonisty Michele Caverzasio o kolejne osiem lat, po tym jak znowu doszło w jego przypadku do wielokrotnych naruszeń przepisów antydopingowych.