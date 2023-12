Erdogan ostro reaguje na ostatnie wydarzenia. Prezydent Turcji wyjawił, co myśli o ataku na sędziego, stanowcze słowa

Do całego zdarzenia doszło w meczu Ankaragucu – Rizespor, który zakończył się wynikiem 1:1. Gospodarze jeszcze w doliczonym czasie gry prowadzili, ale w samej końcówce stracili bramkę i zamiast kompletu punktów musieli zadowolić się tylko jednym „oczkiem”. Dosłownie kilkadziesiąt sekund po tym, jak sędzia zakończył mecz, na murawę wtargnął prezes Ankaragucu Faruk Koca i uderzył pięścią w twarz sędziego Halila Umuta Melera. Co więcej, już leżąc na murawie arbiter otrzymał kilka kopniaków od, jak podaje Sport.pl, ochroniarzy Kocy. Całe zdarzenie zostało bardzo dobrze udokumentowane z kilku kamer, na których widać sam moment uderzenia pięścią, oraz kopanie arbitra. Jest niemal pewne, że klub i prezesa czekają potężne konsekwencje, a na tę sytuację zareagował sam prezydent Turcji.

Recep Erdogan stanowczo potępił wydarzenia z meczu Super Lig

Prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana trudno jakkolwiek nazwać obrońcą moralności i sprawiedliwości, jednak faktem jest, że potępił on stanowczo to, co wydarzyło się na meczu ligi tureckiej. – Potępiam atak na sędziego Halila Umuta Melera po rozegranym dziś wieczorem meczu MKE Ankaragucu - Caykur Rizespor i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Sport to pokój i braterstwo. Sportu nie da się pogodzić z przemocą. Nigdy na to nie pozwolimy, aby w tureckim sporcie miała miejsce przemoc – ostatnie zdanie pozwala wnioskować, że Koca i jego klub konsekwencji nie unikną.

Niewykluczone również, że klub Rafała Gikiewicza będzie miał problemy ze strony UEFA. Halil Umut Meler to sędzia z najwyższą rangą UEFA Elite, do której należą najlepsi sędziowie na świecie, m.in. Szymon Marciniak, i sędziował w tym sezonie już kilka meczów Ligi Mistrzów. Trudno sobie wyobrazić, że europejska federacja pozostawi taki skandal bez swojej odpowiedzi.

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 11, 2023

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej