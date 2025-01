Eurosport znika z telewizji! Koniec po 35 latach. Wielka fuzja

Eurosport znika z telewizji po 35 latach! Co z Polską?

Od lat Eurosport należy do czołowych kanałów sportowych nie tylko w Polsce. Kibice w naszym kraju mogą tam oglądać m.in. wielkoszlemowe turnieje tenisowe (jak zakończony w niedzielę Australian Open), Puchar Świata w skokach narciarskich czy najważniejsze kolarskie wyścigi takie jak Tour de France. Najnowsze wieści budzą jednak pewien niepokój co do przyszłości Eurosportu także w Polsce.

"To wydawało się nieuniknione. Jednak w dłuższej perspektywie trzeba się zastanowić, jaka przyszłość czeka markę na innych rynkach" - napisał Nick Meacham, dyrektor generalny firmy medialnej SportsPro, komentując fuzję Eurosportu z TNT Sports na rynku w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ta ma dojść do skutku z końcem lutego tego roku!

Burza po meczu Igi Świątek w Australian Open. Fala krytyki wylała się w sieci! „Wstyd”, „dno” i wiele przekleństw

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która przez lata dzierżyła rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Następne pytanie

Cały ruch ułatwia fakt, że Eurosport i TNT Sports to podmioty należące do grupy Discovery. Ta podjęła decyzję o połączeniu dwóch kanałów. - Połączenie treści Eurosportu i TNT Sports pozwoli nam zaoferować fanom sportu doświadczenie oglądania najwyższej jakości - przekazał Scott Young, szef Discovery w Europie.

- Wiemy, że widzowie szukają nieco prostszego rozwiązania, by znaleźć sport, który kochają. To posunięcie będzie nadal zapewniać najwyższą wartość dla naszych lig i partnerów. Kontynuujemy nasze 35-letnie zaangażowanie w inwestycje i promowanie sportu. Obiecujemy bardziej wciągającą relację z kolarstwa - dodał. Eurosport pozostanie na razie bez zmian w ponad 50 krajach, jednak jego zniknięcie z brytyjskiej telewizji już wywołuje mieszane reakcje.

Dziennikarze zajmujący się kolarstwem wyliczają, że opłata za miesięczną subskrypcję transmisji z najważniejszych zawodów wzrośnie z 3,99 do 30,99 funtów! W przeliczeniu na złotówki to różnica między ok. 20 a 160 zł.