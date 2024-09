Spis treści

Bartosz Zmarzlik po raz trzeci z rzędu i piąty w karierze został indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Polak zajął 2. miejsce w Grand Prix Danii w Vojens i to wystarczyło, żeby na rundę przed końcem cyklu zapewnić sobie kolejne złoto. - Sandra, kocham cię i dziękuję za to, co dla mnie robisz! - wykrzyczał do kamery mistrz, dedykując sukces ukochanej żonie.

Z dziesięciu dotychczas rozegranych rund, Bartoszowi Zmarzlikowi przytrafiły się tylko dwa gorsze występy. W Cardiff nie awansował nawet do półfinałów, co przydarzyło mu się po raz pierwszy od pięciu lat, a we Wrocławiu był siódmy. W pozostałych ośmiu Grand Prix zawsze meldował się w finale - wygrał w Malilli i Rydze, drugi był w Warszawie, Landshut, Gorzowie Wielkopolskim i Vojens, trzeci w Pradze oraz czwarty w Gorican.

I właśnie ta regularność zapewniła mu piąty tytuł mistrza świata w karierze. Jest pierwszym żużlowcem w historii, który dokonał tego przed ukończeniem 30. roku życia i pierwszym w historii Grand Prix, który triumfował trzy razy z rzędu. A w tabeli wszech czasów, z sześcioma wiktoriami na koncie, są przed Bartoszem Zmarzlikiem już tylko dwie legendy czarnego sportu - Tony Rickardsson oraz Ivan Mauger.

Zanim jednak Bartosz Zmarzlik w przyszłym sezonie spróbuje dopaść Szweda i Nowozelandczyka, to w Toruniu czeka go jeszcze ostatnia tegoroczna Grand Prix. Jednak już teraz zarobki Polaka robią wrażenie. W dziesięciu rozegranych rundach zawodnik Motoru Lublin zarobił 115,5 tys. euro, czyli niespełna 495 tys. złotych. Zwycięstwo w zawodach wyceniane jest na 16,5 tys. euro, drugie miejsce to nagroda w wysokości 12,5 tys. euro, trzecie - 10 tys. euro, a czwarte - 9 tys. euro. Najmniej Zmarzlik zainkasował za 10. lokatę w Cardiff (6,25 tys. euro) oraz 7. w Pradze (7,25 tys. euro).

THE FINAL NIGHT OF #SGP RACING 🥲A bittersweet but certainly epic round to end on here at the #TorunSGP 🇵🇱#FIMSpeedwayGP pic.twitter.com/1fsafln6zU— FIM Speedway Grand Prix (@SpeedwayGP) September 28, 2024