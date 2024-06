Grand Prix Szwecji w Malilli już dzisiaj. Bartosz Zmarzlik, czterokrotny mistrz świata, w tym sezonie nie stał jeszcze na najwyższym stopniu podium, ale za każdym razem meldował się w finale i dzięki tej powtarzalności nad drugim w "generalce" Jackiem Holderem ma 12 pkt przewagi. Zmarzlik z Malilli ma dobre wspomnienia. Triumfował tam trzy razy, a wygrywając w Szwecji przed dwoma laty, zapewnił sobie trzeci tytuł najlepszego żużlowca świata.

Jeżeli Bartosz Zmarzlik zwycięży także teraz w GP Szwecji w Malilli, to przejdzie do historii czarnego sportu - z 24 wiktoriami będzie samodzielnym liderem w liczbie zwycięstw w zawodach z cyklu Grand Prix. Na razie pierwsze miejsce okupuje do spółki z legendarnym Australijczykiem Jasonem Crumpem, ale prędzej czy później to się zmieni. Pytanie, czy już w najbliższą sobotę...

Grand Prix Szwecji w Malilli już dzisiaj, w sobotę 15 czerwca 2024. Początek GP Szwecji o godzinie 19. Transmisja na Eurosporcie Extra w Playerze lub platformie MAX.

