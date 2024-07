Historia miłości Dariusza Szpakowskiego i aktorki Grażyny Strachoty. Naprawdę to zrobił, żeby ją poderwać!

Dariusz Szpakowski to postać niezwykle charyzmatyczna i przez swoją estymę oraz renomę z pewnością nie musiałby narzekać na brak powodzenia wśród płci przeciwnej. Komentator Telewizji Publicznej od lat wierny jest jednak swoim ideałom, a przede wszystkim jednej kobiecie. Z Grażyną Strachotą doczekał się dwóch córek. Wybranka serca dziennikarza TVP to również postać rozpoznawalna w ojczyźnie - szczególnie dobrze kojarzą ją śledzący kinematografię oraz teatr. Aktorka i komentator poznali się wiele lat temu i na początku "Szpaku" musiał walczyć, by Grażyna Strachota w ogóle się nim zainteresowała. W 2009 roku na naszych łamach komentator powiedział, że z początku sam nie liczył nawet na miłosny sukces. - Zobaczyłem ją na scenie i pomyślałem, że jest piękna, ale pewnie jest mężatką, ma już dzieci i nie ma co zawracać sobie głowy - komentował.

Historia miłości Dariusza Szpakowskiego

Okazało się jednak, że legendarny sprawozdawca sportowy wcale nie stoi na straconej pozycji. Choć para spotkała się na zapleczu telewizji, a Szpakowski odwiedzał Teatr Ateneum, gdzie występowała Strachota, to ostatecznie zaiskrzyło w kolejce do wyciągu narciarskiego. Prawdziwe uczucie opisywanej dwójki narodziło się u podnóża Kasprowego Wierchu. - Pamiętam, że wtedy, w kolejce do wyciągu, Darek bardzo chciał mnie poderwać, ale dałam mu kosza, żeby nie myślał, że jak pracuje w telewizji, to absolutnie wszystko mu wolno - śmiała się na łamach "Świata seriali" życiowa partnerka komentatora Telewizji Publicznej. Później poszło mu już znacznie lepiej.

Tak zakochał się Szpakowski

Szpakowski bacznie obserwował atrakcyjną aktorkę. Okazało się, że Grażyna Strachota nie najlepiej radzi sobie z nartami na stopach. - Podjechałem do niej zapytać, czy mogę w czymś pomóc. I dopiero wtedy rozpoznałem w niej dziewczynę z "Brela", którą podziwiałem w teatrze - mówił. Ostatecznie para wylądowało na kolacji w restauracji. - Nie wiem, jak to się stało, ale od razu zakochałam się w Darku na śmierć i życie - stwierdziła w końcu Grażyna Strachota.