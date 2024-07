Lamine Yamal namaszczony przez legendę futbolu. Tak zaczęła się jego znajomość z Leo Messim!

Ciarki nas przeszły, gdy pojawiły się te informacje o Donaldzie Tusku. W to połączenie aż trudno uwierzyć. Historia na Euro znów się powtórzy?

On jest najlepszy na ME?

Messi namaścił Yamala?

Wspominana sytuacja wydarzyła się w 2007 roku. Barcelona przygotowywała kalendarz. To była coroczna akcja charytatywna. To właśnie wtedy Messi po raz pierwszy spotkał się z przyszłą gwiazdą hiszpańskiego futbolu. Lamine Yamal miał pół roku. Argentyńczyk kąpał małego chłopca pod czujnym okiem jego mamy. W tamtym momencie nie wiedział, że trzyma na rękach nowego asa Barcelony i hiszpańskiej kadry. Czy w ten sposób Messi namaścił młodego piłkarza na swojego następcę w futbolu?

Najmłodszy w historii Euro

W każdym razie Yamal jest na dobrej drodze, aby właśnie tak się stało. Podczas mistrzostw Europy gra bez kompleksów. Jest największą gwiazdą nie tylko reprezentacji Hiszpanii, ale i całego turnieju. Już padają głosy, że to właśnie on powinien otrzymać nagrodę dla najlepszego piłkarza imprezy. Hiszpan zapisał się już w historii finałów. Już wiedzie prym w dwóch kategoriach: jest najmłodszym piłkarzem, który zagrał na Euro i strzelił w nim gola.

From @TheAthleticFC: “Nobody could imagine that this baby would be who he is now — you could not have known that Messi would become who he became, either." The story behind the photos of Lionel Messi and a baby Lamine Yamal. https://t.co/GmFqzGLMh9 pic.twitter.com/UDz2x62esh— The New York Times (@nytimes) July 9, 2024

Chce pomagać drużynie

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zwycięstwa i z awansu do finału - powiedział Yamal po półfinale z Francją. - Nie wiem, czy moje trafienie może być wybrane golem turnieju. Dla mnie jest wyjątkowy, bo to pierwszy na Euro. Nie myślę o tym, czy zostanę wybrany najlepszym piłkarzem turnieju. Chcę po prostu pomóc drużynie. To jest moje zdanie. Chcę o powalczyć o trofeum mistrza Europy - tłumaczył.

Marzył jako dziecko o takich chwilach

13 lipca, dzień przed finałem, Yamal skończy 17 lat. - Nigdy nie myślałem, że kiedykolwiek dostanę się do finału mistrzostw - opowiadał. - Gdy jako dziecko bawiliśmy się z przyjaciółmi, to marzyliśmy o takich chwilach. A teraz je przeżywam. Cieszę się, ze moje 17. urodziny będę świętować w Niemczech. W finale chcemy wygrać, bez względu na to, z kim w nim zagramy - podkreślił reprezentant Hiszpanii.

