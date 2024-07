Jorge Felix o awansie Hiszpanii do finału EURO. Ten piłkarz zachwycił gwiazdę Piasta Gliwice, co za słowa! [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Zdenerwował się pan, gdy Francja jako pierwsza strzeliła gola?

Jorge Felix: - Może tylko przez chwilę. Pomyślałem wtedy, że nie będzie łatwo odwrócić losy spotkania. W końcu rywalem był wicemistrz świata. Ale Hiszpania grała bardzo dobrze i pozostawało dużo czasu. To mi dawało nadzieję, że jednak odrobimy stratę i wygramy. I tak się stało.

- Czy to był najlepszy występ Hiszpanii na Euro?

- Wydaje mi się, że z Chorwacją i Włochami moi rodacy grali nawet lepiej. Jednak spotkanie z Francją zostało bardzo mądrze rozegrane. Wszystkie nasze mecze na Euro stały na wysokim poziomie. Może nieco słabiej wypadliśmy z Niemcami. W niektórych momentach rywale byli lepsi, ale najważniejsza była wygrana. Naprawdę rozgrywamy fantastyczny turniej.

- Bohaterem z Francją był Lamine Yamal, który zdobył pierwszą bramkę w finałach. To najlepszy piłkarz Euro?

- Gol Yamala był niesamowity. To co pokazuje jest niewiarygodne. A przecież ten chłopak niebawem skończy dopiero 17 lat. Trudno wyrazić to, co wyprawia na boisku. Jest najmłodszym piłkarzem w historii Euro i przez to wzrok wszystkich skupia się na nim. Jego gra przyciąga uwagę. Wszystkie pochwały pod jego adresem są zasłużone. Za mecz z Francją wyróżniłbym jeszcze dwóch zawodników. To Rodri i Aymeric Laporte od pracy, których dużo zależało w tym spotkaniu. Zagrali na najwyższym poziomie.

- Yamal to najlepszy piłkarz na mistrzostwach?

- Na pewno jest jednym z najlepszych: strzelił gola, ma asysty. Gra bardzo dobrze, jest widowiskowy. Prowadzi Hiszpanię po tytuł. Ale czy będzie najlepszy w całym turnieju? Zobaczymy, co wydarzy się w finale, jak w nim wypadnie. Oby zagrał tak jak z Francją, bo on naprawdę jest wyjątkowy. Myślę, że nagrodę dla MVP może dostać ktoś z trio: Yamal, Rodri i Fabian Ruiz.

- W dwóch ostatnich meczach błysnął także Dani Olmo. To największy wygrany?

- Zastąpił kontuzjowanego Pedriego. Olmo pokazał wielką klasę. Stał się kluczowym zawodnikiem w meczach z Niemcami i Francją. Nie jest tak chwalony, jak Yamal czy Nico Williams. Jednak Olmo także zasługuje na pochwały. Dużo robi dla zespołu i trzeba docenić jego wysiłek.

- Zapytam wprost: Hiszpania zasługuje na złoto?

- Tak, wyniki to przecież pokazują: sześć meczów, sześć wygranych. Hiszpania wygrała wszystkie spotkania w sposób bezkonkurencyjny. Zasługuje na tytuł, życzę jej tego z całego serca. Zostaje finał, w którym trzeba zwyciężyć i cieszyć się z mistrzostwa Europy. Chciałbym zwrócić uwagę na tej drodze do tytułu graliśmy z mocnymi zespołami. W grupie była Chorwacja i Włochy, a w fazie pucharowej Niemcy i Francja. Musieliśmy wyeliminować faworytów, aby znaleźć się w finale. Dlatego uważam, że jesteśmy faworytem do wygrania mistrzostwa.

- Co najbardziej podoba się panu w grze Hiszpanii?

- Mamy piłkarzy, którzy robią różnicę jak Yamal, Williams czy Olmo. Myślę, że pozostałe reprezentacje nie mają takich cech, jak hiszpańska kadra. Wyróżnia nas styl. To pokazuje, że Hiszpania jest najlepszym zespołem na turnieju. Wszyscy w kraju są zaskoczeni, że tak dobrze nam idzie, mając tylu młodych zawodników.

- Z kim Hiszpania zagra w finale?

- Wydaje mi się, że Anglia jest słabszym zespołem od Holandii. Anglicy pokazali dużo niższy poziom niż się po nich spodziewano. Grali bardzo słabo i mieli szczęście, że dostali się do półfinału. Anglia ma dobrych piłkarzy, ale to nie ich turniej. Jako zespół nie zaprezentowali się jak do tej pory z dobrej strony. Wolałbym, żeby Hiszpania zagrała w finale z Holandią. To lepszy przeciwnik dla naszej kadry. Holandia jest lepsza od Anglii.

