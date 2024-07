Kylian Mbappe wywołał wściekłość fanów! Kamery pokazały, co zrobił w przerwie meczu, potężna fala niezadowolenia wśród kibiców

Kylian Mbappe podpadł kibicom Francji już w przerwie meczu

Dla Kyliana Mbappe ostatni okres nie był zbyt dobry. Jeszcze jako zawodnik PSG nie zdołał doprowadzić swojego klubu do zwycięstwa w Lidze Mistrzów, w półfinale odpadając przeciwko Borussii Dortmund. Latem 25-latek przeniósł się do Realu Madryt i z pewnością kibice tego klubu mają nad czym myśleć, jeśli chodzi o formę swojego nowego gwiazdora – na Euro 2024 Kylian Mbappe z pewnością może być zaliczony do grona piłkarzy, którzy zawiedli oczekiwania fanów. Kapitan Francuzów obrywa od kibiców swojej reprezentacji nie tylko za poziom gry, ale też za zachowanie poza boiskiem.

Tak było także po tym, co działo się w przerwie meczu Hiszpania – Francja w półfinale Euro 2024. Kamery uchwyciły Kyliana Mbappe schodzącego do szatni bez koszulki i z pewnością nie byłoby w tym nic dziwnego, wszak w Niemczech panują obecnie wysokie temperatury i piłkarze często zdejmują trykoty jeszcze w drodze do szatni, problem polegał na tym, że trzymał on w ręku... koszulkę jednego z reprezentantów Hiszpanii.

Fani od razu wychwycili ten drobny, jakby mogło się wydawać, szczegół i nie potrafili ukryć złości, że ich kapitan wymienia się koszulkami z rywalem już w przerwie spotkania. "Zaryzykował wściekłość całej Francji", "To dziwne. Nie pokazujcie tego Royowi Keanowi", "żenujące zachowanie", „Wiedział, że po meczu nie dostanie już koszulki zwycięzców. Nie jest już największą gwiazdą na boisku” - pisali fani w komentarzach. Fani wskazali też, że ich zdaniem zamienił się koszulką z Fabianem Ruizem, z którym grał do niedawna w PSG.