Jan Urban tak zapamiętał Mikela Merino, bohatera meczu z Niemcami. Tym się wyróżniał, takie miał podejście as Hiszpanów [ROZMOWA SE]

Jesus Imaz przed półfinałem z Francją, mówi to wprost! To będzie kluczowe w starciu z wicemistrzem świata [ROZMOWA SE]

"Super Express": - Co takiego miał młody Mikel Merino, że postawił pan na niego?

Jan Urban (były piłkarz i trener Osasuny Pampeluna, obecnie trener Górnika Zabrze): - Młodość i umiejętności. Wyróżniał się. Przed moim przyjściem jedną rundę grał w juniorach, a następnie w trzecioligowych rezerwach Osasuny. Zrobił największą karierę. Dostał wtedy szansę i ją wykorzystał, choć wiadomo, że z młodymi piłkarzami różnie bywa. Od początku spisywał się znakomicie. Był podstawowym zawodnikiem. Rozwijał się, grał w młodzieżowych kadrach Hiszpanii. Po odejściu z Osasuny miał różne okresy. Był w Niemczech i Anglii. Ale najlepiej wiedzie mu się od lat w Realu Sociedad.

- Jak pan zareagował na jego gola z Niemcami w ćwierćfinale EURO?

- Dla trenera taki moment zawsze jest miły. Ale nie wyolbrzymiałbym tego. Dołożyłem cegiełkę, żeby mu pomóc na początku tej drogi. Ale to malutka cegiełka, bo miał wcześniej, jak i później, jeszcze wielu trenerów. Cieszę się, że strzelił tak ważnego gola, w tak kluczowym momencie, który dał Hiszpanii awans do półfinału mistrzostw Europy.

- Po golu Merino wykonał cieszynkę okrążając chorągiewkę. W ten sposób powtórzył to, co zrobił jego ojciec przed 33 laty w wygranym meczu z VfB Stuttgart w Pucharze UEFA.

- Fajnie to się złożyło, że Hiszpania zagrała właśnie w Stuttgarcie, gdzie jego ojciec zdobył bramkę, a ja dwie. Wygraliśmy wtedy w rewanżu 3:2 i awansowaliśmy do kolejnej rundy Pucharu UEFA. Na pewno dla jego taty to duża satysfakcja, że zrobił właśnie taką cieszynkę. Angel Miguel zawsze tak okazywał radość po golach w Osasunie. Przyznaję, że fajnie to wyszło. Podejrzewam, że Mikel był na taki moment przygotowany, że planował to przed meczem. Wiedział, że jak strzeli gola, to będzie cieszył się właśnie w taki sposób.

- Mikel przypomina pod względem piłkarskim ojca, czy to jednak inny typ piłkarza?

- Prezentuje inny styl. Ojciec był prawonożny i grał bardziej na boku. Mikel jest lewonożny i gra jako rozgrywający. Z Niemcami strzelił gola po uderzeniu piłki głową. Nie zdziwiło mnie to, bo on zawsze dobrze grał głową. Ma znakomity przegląd pola i jest świetnie wyszkolony technicznie. Dużo przewiduje. Może nie jest szybki, ale on dyryguje poczynaniami zespołu i reguluje tempo gry. Potrafi dograć to ostatnie podanie, a do tego jest znakomicie poukładany taktycznie.

- Prześcignął ojca pod względem piłkarskich osiągnięć.

- Angel Miguel nie zagrał wprawdzie w reprezentacji Hiszpanii, ale może być zadowolony ze swoich dokonań. Był podporą Osasuny. Przez wiele lat grał na dobrym poziomie w Primera Division. Był podstawowym zawodnikiem. Miał udaną karierę. Oczywiście nie można porównywać tego do osiągnięć Mikela. Ale na pewno Angel Miguel może mieć satysfakcję, że nazwisko Merino wciąż wiele znaczy w hiszpańskim futbolu, że może z dumą patrzeć na występy syna w reprezentacji.

- Utrzymujecie kontakt?

- Od czasu do czasu rozmawiamy, bo Angel Miguel mieszka w Pampelunie. Pracuje w federacji Nawarry, więc jak są sprawy do załatwienia, to zawsze mogę do niego zadzwonić.

- Kiedyś dziennikarze zapytali Mikela Merino, co chciałby powiedzieć trenerowi Urbanowi. Odparł, że dziękuje mu za to, że wpuścił dzieciaka w stado lwów. Co pan na to?

- Czytałem tę wypowiedź. To miłe, że po latach pamięta, od kogo dostał szansę na początku kariery. Ale powtarzam: Mikel na to sobie zapracował. Jeśli nie ja, to ktoś inny postawiłby na niego. Trudno było tego nie zrobić przy jego umiejętnościach.

