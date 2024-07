Jerzy Dudek o starciu gigantów w półfinale EURO. Legendarny bramkarz w tym zespole upatruje mistrza Europy

Jeśli Hiszpania w okrojonym składzie ogra Francuzów...

Reprezentacja Hiszpanii przystąpi do półfinału z Francją osłabiona brakiem trzech zawodników. Z powodu kontuzji nie zagra pomocnik Pedri, a za kartki pauzuje duet obrońców: Robin Le Normand i Dani Carvajal. Zanosiło się także na to, że wypadnie Alvaro Morata, ale okazało się, że UEFA popełniła błąd przypisując mu żółtą kartkę w meczu z Niemcami. Błąd został szybko naprawiony przez europejską centralę. Kapitan Hiszpanów na pewno zagra więc z Francją. - Hiszpania gra najlepszy futbol ze wszystkich półfinalistów - mówi Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - W ćwierćfinale z Niemcami sędzia wykartkował Hiszpanów. To sprawia, że ten zespół będzie miał trudne zadanie z Francją. Jeżeli jednak Hiszpania w okrojonym składzie ogra Francuzów, to zasługuje na zdobycie mistrzostwa Europy. Ten zespół gra najlepszy i najbardziej efektowny futbol. Kibice bardziej preferowaliby zwycięstwo Hiszpanii niż Francji, właśnie za ten styl gry. To będzie konfrontacja dwóch szkół. Francuzi zdobywali mistrzostwo świata w 1998 i mistrzostwo Europy w 2000 roku. Później Hiszpania przejęła ich rolę, bo sięgnęła po mistrzostwo Europy 2008 i 2012 oraz mistrzostwo świata 2010. W obu krajach jest duża konkurencja jeśli chodzi o szkolenie młodzieży. To też będzie miało znaczenie - analizował.

Trener Deschamps wie, jak wygrywać

Francja od początku turnieju nie zachwyca. Wprawdzie awansowała do półfinału, ale zrobiła to w kiepskim stylu. Jest bezbarwna, gra zachowawczo i zatraciła skuteczność. Czy Kylian Mbappe w końcu się przebudzi i poderwie kolegów? - Wicemistrzowie świata zdumiewają nieskutecznością pod bramką rywali - Dudek zwraca uwagę. - Wytykamy Francuzom, że jeszcze gola z gry nie strzelili, nie licząc trafień samobójczych i rzutu karnego w meczu z Polską. Trener Didier Deschamps wie, jak przepychać ten zespół do kolejnej rundy. Myślę, że kibice nie oczekują tego. Jednak na samym końcu liczy się wynik, że doprowadza to sytuacji, że zapiszą się w historii lub nie. Deschamps od wielu lat jest selekcjonerem. Wie, jak wygrywać i zdobywać puchary. Nie piękną grą, ale skuteczną. I to na razie robi Francja - stwierdza.

A może finał z polskiej grupy?

Były kadrowicz nie wyklucza, że w finale znajdą się dwaj rywale Polski z grupy czyli Francja i Holandia. - Dla nas byłoby to coś niesamowitego, gdy do finału awansowała Francja i Holandia - dodaje Dudek. - Wielu kibiców chciałoby taki zestaw finału. Potwierdziłoby to, do jak ciężkiej grupy trafiła Polska. Mówiłem to wcześniej: te zespoły grają o inną stawkę, inaczej się nastawiają. Ważne dla nich jest to, aby w tamtym momencie wygrać i przejść do następnej fazy za wszelką cenę, a nie pięknie grać. Bo to na początku fazy grupowej nie jest nikomu potrzebne. To są doświadczone zespoły, które potrafią z tego korzystać. To doświadczenie zabija piękno futbolu. Dyscyplina taktyczna jest ważna i w wielu wypadkach to ona odgrywa kluczową rolę w tym, żeby dojść do finału i zdobyć mistrzostwo. A nie piękna gra, która ma pokazać dlaczego ci zawodnicy są najlepsi na świecie - ocenia były bramkarz reprezentacji Polski.

