Ivi Lopez nie ma wątpliwości, mówi o potencjale młodzieży w kadrze Hiszpanii. Gwiazda Rakowa pod wrażeniem tych asów

Jesus Imaz przed półfinałem z Francją, mówi to wprost! To będzie kluczowe w starciu z wicemistrzem świata [ROZMOWA SE]

Mają wielkie możliwości, aby zagrać w finale

Hiszpania wygrała trzy mecze w grupie, którą zakończyła na pierwszym miejscu. W 1/8 finału pokonała Gruzję, a w ćwierćfinale Niemcy po dogrywce. - Moi rodacy spisują się bardzo dobrze od początku turnieju - powiedział Ivi Lopez w niedawnej rozmowie z "Super Expressem" przed meczem z Niemcami. - Prezentują najbardziej spektakularny futbol na turnieju. Dlatego wszyscy stawiają nas w roli faworytów. Zgadzam się z tym, że mamy wielkie możliwości, aby zagrać w finale - zaznaczył.

Marc Cucurella o sile Hiszpanów, marzeniach związanych z awansem do finału EURO. Zrobiło się o nim głośno podczas meczu z Niemcami

Młodzież ich nie zawodzi

Duży wkład w awans do półfinału miała hiszpańska młodzież. Największymi perłami są skrzydłowi: Lamine Yamal i Nico Williams. - Stawiamy na młodzież, która nas nie zawodzi - analizował wtedy Ivi Lopez na naszych łamach. - Oni mają strzelać gole. Mam nadzieję, że zaprowadzą nas do finału. To przyszłość hiszpańskiej piłki. Z przodu mamy duet: Lamine Yamal i Nico Williams, którzy mogą zrobić różnicę. Każdy z nich może jedną akcją zaskoczyć przeciwnika. Wykreują sytuację i zdobędą bramkę. To nasza mocna broń. Yamal ma wielkie możliwości. Dobrze drybluje, jest dobry w grze kombinacyjnej. Ale Nico nie jest gorszy. Nikogo się nie boi, a z Gruzją strzelił gola. Mają przed sobą wiele lat gry w kadrze - stwierdził wprost napastnik Rakowa.

Jesus Imaz przed półfinałem z Francją, mówi to wprost! To będzie kluczowe w starciu z wicemistrzem świata [ROZMOWA SE]

Sonda Czy Hiszpanię stać na zdobycie mistrzostwa Europy? Tak Nie

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Miss Euro Marta Barczok dla Super Expressu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.