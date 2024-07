Słowa Wojciecha Szczęsnego wywołają burzę. Tak ocenił występ Polaków na Euro 2024, co za szczerość

To jeden z bohaterów reprezentacji Hiszpanii. Tak nazwał go słynny bramkarz, co za określenie!

Wojciech Szczęsny podsumował Euro 2024. Mocna opinia

Euro 2024 było kolejnym europejskim czempionatem nieudanym dla reprezentacji Polski. Trzy lata temu Polacy również odpadli w fazie grupowej z tylko jednym punktem na koncie (także zdobytym na największym faworycie w grupie), ale nie da się ukryć, że wówczas rywali mieliśmy zdecydowanie słabszych, niż w tym roku. Trudno dziwić się kibicom, że nie są zadowoleni po kolejnym takim występie, jednak w porównaniu do tego, co drużyna prezentowała w 2023 roku, trzeba przyznać że poczyniła ona duży postęp pod wodzą Michała Probierza. Teraz Wojciech Szczęsny podzielił się własną opinią na temat gry i wyniku reprezentacji Polski i jego wypowiedź z pewnością nie spodoba się wszystkim fanom.

Szczęsny i Tomaszewski mocno o wakacjach piłkarzy: Trzeba mieć wyczucie

Wojciech Szczęsny w podcaście WojewódzkiKędzierski wprost powiedział, że dla niego Euro 2024 dla reprezentacji Polski nie było porażką. – Ja uważam, że te przegrane dla nas mistrzostwa ani trochę nie były porażką – stwierdził polski bramkarz i od razu wyjaśnił, co ma na myśli. – Po raz pierwszy od wielu lat... Myślę, że od czasu Adama Nawałki i do 2016, może 2017 roku widziałem takie przekonanie, że możemy być słabsi, ale możemy grać z dobrymi zespołami. Wydaje się, że to jest nic, że to drobiazg. Jednak wychodziliśmy na mecze Ligi Narodów, na mundial i wiedzieliśmy, że albo zablokujemy całą bramkę i będziemy wszyscy w swoim polu karnym, albo nas zniszczą – powiedział Szczęsny przywołując bardziej udane wynikowo mistrzostwa świata w 2022 roku, na których „sukces” zależał jednak bardziej od jego fenomenalnej postawy, a nie bardzo dobrej gry całego zespołu. Zdaniem Szczęsnego, to będzie miało lepszy wpływ na kadrę w przyszłości. – To trochę psuło piłkę. Ja nawet czasami zgadzałem się z tą taktyką i strategią, ale ja wiem, że to psuje reprezentację na najbliższe lata – podkreślił 34-latek.

Wojciech Szczęsny uważa też, że odmładzanie kadry przebiega w odpowiednim tempie. – To, co się stało teraz, nie przyniosło sukcesu, ale jeśli znam się na piłce, to przyniesie to owoce. To było takie budowanie fundamentu. Tylko że budujemy fajne fundamenty, a filary powoli padają – ocenił mówiąc o takich piłkarzach jak on sam czy Robert Lewandowski. – Nie możesz oczekiwać od odmłodzenia kadry i wyników w tym samym momencie. Jeśli chcesz budować jakikolwiek zespół na ludziach, którzy nie wiedzą, jak się wygrywa, to nie wygrają. Ten balans musi być idealny. Uważam, że w tej chwili w reprezentacji ta szala przechylona jest troszkę w stronę młodości. Byliśmy: ja, Robert, Kamil Grosicki i to wszystko. Teraz są w kadrze ci od roku czy dwóch, którzy mogą wprowadzać resztę – dodał.