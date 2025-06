Robert Lewandowski to wielki nieobecny, ale drugi na świecie. Specjalny ranking ESPN

Piotr Zieliński doda gazu i przyspieszy do setki. Wyjątkowy moment dla kadrowicza

Robert Lewandowski, mimo 37 lat na karku, wciąż znajduje się w światowej czołówce. Dziennikarze ESPN w komentarzu podkreślili, że Lewandowski należy do elitarnego grona – obok Leo Messiego i Jana Oblaka – który pojawił się we wszystkich dziewięciu edycjach tego zestawienia. "Wciąż ma ogromny wpływ na piłkę nożną niemal dwie dekady po debiucie. To jeden z najwybitniejszych zawodników swojego pokolenia" – napisano w uzasadnieniu.

Wspópracował z Raphinhą i Yamalem

ESPN zwróciło, przede wszystkim, uwagę na świetną formę Polaka w barwach Barcelony. Eksperci uznali miniony sezon za jego najlepszy w katalońskim klubie, podkreślając udaną współpracę z Raphinhą i Lamine Yamalem, która przełożyła się na wiele sytuacji bramkowych.

Robert Lewandowski teraz postawił na odpoczynek. Zdecydował się zrezygnować z udziału w czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, które poprzedza mecze towarzyskie z Mołdawią i Finlandią.

RANKING ESPN:

1. Kylian Mbappe

2. Robert Lewandowski

3. Harry Kane

4. Erling Haaland

5. Lautaro Martinez

6. Alexander Isak

7. Julian Alvarez

8. Viktor Gyokeres

9. Serhou Guirassy

10. Antoine Griezmann

11. Mateo Retegui

12. Victor Oshimen

13. Omar Marmoush

14. Marcus Thuram

15. Cristiano Ronaldo

16. Matheus Cunha

17. Chris Wood

18. Jonathan David

19. Kai Havertz

20. Benjamin Sesko