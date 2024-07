Na początku kariery Mikel Merino spotkał polskiego szkoleniowca. Teraz wprowadził Hiszpanię do półfinału Euro

Postawił na niego trener Urban

Miało to miejsce przed dziesięcioma laty, gdy w sezonie 2014/15 polski szkoleniowiec został trenerem Osasuny. Klub z Pampeluny występował wtedy w drugiej lidze. Urban sięgnął po obiecującego 18-letniego pomocnika. Po raz kolejny okazało się, że ma wyczucie do młodych zawodników. Stawiał na Mikela Merino, który właśnie pod okiem polskiej legendy Osasuny dojrzewał i rozwijał talent. To był dla niego pierwszy sezon w profesjonalnym futbolu. Z czasem ich drogi się rozeszły, bo jeszcze w trakcie rozgrywek Urban pożegnał się z klubem. Po dwóch latach zespół opuścił także Merino, który wyjechał do Borussii Dortmund. Jednak w Bundeslidze furory nie zrobił. Później przeniósł się do Newcastle, a od sześciu lat jest podporą Sociedad.

Zdarzyło się 50 lat temu, to było piękne LATO. Tak reprezentacja Polski sięgnęła po pierwszy medal na mundialu

Powtórzył wyczyn ojca w Stuttgarcie

Co ciekawe, Urban w Osasunie występował z ojcem gwiazdy reprezentacji Hiszpanii. W sezonie 1991-92 przyczynili się do wyeliminowania VfB Stuttgart z Pucharu UEFA. W rewanżu w Stuttgarcie (3:2) Polak strzelił dwa gole, a Angel Miguel Merino jednego. Ten ostatni to trafienie celebrował w oryginalny sposób. Podbiegł do chorągiewki i okrążył ją. Po 33 latach na tym samym stadionie powtórzył to jego syn po bramce, która dała Hiszpanom awans do półfinału Euro. Spotkanie z Niemcami Mikel Merino zaczął jako rezerwowy. W tej kluczowej sytuacji asystował drugi ze zmienników - Daniel Olmo, strzelec pierwszego gola w tym spotkaniu. - To specjalny stadion dla naszej rodziny. Ojciec strzelił tutaj gola - przypomniał po zawodach szczęśliwy reprezentant Hiszpanii.

Były kadrowicz o wyczynie Turcji i kosmicznej interwencji Merta Gunoka. Porównał go do bramkarskiej legendy [ROZMOWA SE]

Już prześcignął ojca

Wywołany do tablicy senior rodu nie ukrywał satysfakcji z wyczynu syna, który po golu z Niemcami jest na ustach całej Hiszpanii. - Już mnie prześcignął jako piłkarz - powiedział Angel Merino w rozmowie z hiszpańskimi mediami. - Już nie mam wyłączności na gola w Stuttgarcie. Muszę siedzieć cicho i dać mu dużego całusa, bo na to zasłużył. Czuję wielką dumę. On zasługuje na to, bo daje z siebie wszystko w każdej chwili. A w tej sytuacji zachował zimną krew - podsumował ojciec, któremu nie dane było zagrać w reprezentacji Hiszpanii.

Jerzy Dudek o kalkulacji i genie Holandii na EURO. Wskazał najlepszego zawodnika Pomarańczowych, zaskoczenie?

Hiszpania zagra w finale?

W drużynie narodowej Mikel Merino debiutował przed czterema laty. W dorobku ma już 26 występów. Do tej pory strzelił w kadrze dwa gole. Pierwszą bramkę zdobył przed rokiem, w meczu z Cyprem w el. Euro 2024. 9 lipca przed Merino i Hiszpanią walka z Francją w półfinale mistrzostw Europy. Czy w starciu z wicemistrzami świata wprowadzi zespół do finału turnieju?

To była seksowna bitwa o półfinał EURO! To one zawróciły w głowie gwiazdom Anglii i Szwajcarii

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Sonda Czy Hiszpanię stać na zdobycie mistrzostwa Europy? Tak Nie