Zdarzyło się 50 lat temu, to było piękne LATO. Tak reprezentacja Polski sięgnęła po pierwszy medal na mundialu

Nie straszni im światowi giganci

Złoty okres polskiej kadry zaczął się dwa lata wcześniej. Podopieczni trenera Kazimierza Górskiego zostali mistrzami olimpijskimi. Jednak złoty medal z Monachium nie stawiał nas w RFN w roli faworytów. Szczególnie, że los zetknął nas z potęgami. Tyle że polski zespół nie wystraszył się utytułowanych rywali jak Argentyna (3:2) i Włochy (2:1). Wprawdzie ci ostatni byli wicemistrzami świata, ale już po po I rundzie musieli wracać do domu. Po drodze jeszcze polska nawałnica zmiotła w grupie Haiti (7:0), a Andrzej Szarmach zanotował hat-tricka. To wciąż najwyższe zwycięstwo w historii występów Biało-czerwonych w finałach.

Ulewa we Frankfurcie

W II rundzie nic się nie zmieniło, a o sile „Orłów Górskiego” przekonała się Szwecja (1:0) i Jugosławia (2:1). O awansie do finału miał zadecydować ostatni mecz grupowy z gospodarzami. Przed zawodami we Frankfurcie rozpętała się ulewa, która sprawiła, że boisko nie nadawało się do gry. Jednak austriacki sędzia Erich Linemayr zdecydował o rozegraniu tego „meczu na wodzie”. Warunki sprzyjały niemieckim piłkarzom, którzy po golu Gerda Muellera w drugiej połowie wygrali 1:0 i zajęli pierwsze miejsce w grupie, oznaczające przepustkę do finału. Do historii przeszedł za to Jan Tomaszewski. Polski bramkarz obronił drugi rzut karny w tym turnieju, którego wykonawcą był Uli Hoeness. To był pierwszy taki wyczyn w dziejach mundialu. Wcześniej naszego golkipera nie dał rady pokonać Szwed Staffan Tapper.

Słońce grzało w Monachium

O ile z RFN graliśmy w deszczu, to z Brazylią o III miejsce przyszło się nam mierzyć w upale. - Graliśmy o nieszczęśliwej porze: o trzeciej po południu - opowiadał przed laty Grzegorz Lato w TVP Sport. - Temperatura była jak w tropiku. Na boisku było ponad 38 stopni. Słońce grzało - opisywał legendarny napastnik.

Wielki sukces trenera Kazimierza Górskiego

To właśnie Lato był bohaterem w Monachium. W drugiej połowie przeprowadził rajd, który rozpoczął... na naszej połowie. Brazylijczycy nie byli w stanie go dogonić. Akcję zakończył strzeleniem bramki na wagę zwycięstwa i historycznego medalu na mundialu. Pokonaliśmy Brazylię, która broniła mistrzostwa świata. - Patrzyłem jak piłka leciała i tak „naciągałem” ją tym wzrokiem, żeby tylko nie skoczyła gdzieś. Ale wiedziałem, że wpadnie koło słupka. Wielka euforia, trzecie miejsce. Wielki sukces całej reprezentacji, a przede wszystkim wielki sukces naszego wielkiego trenera, Kazimierza Górskiego - wspominał Lato przed laty w TVP Sport.

Jedyna wygrana w historii

W końcówce napastnik Stali Mielec miał jeszcze dwie wyśmienite sytuacje, ale w obu przypadkach górą był bramkarz rywali. To był jego turniej, bo z siedmioma bramkami został królem strzelców. Drugi z pięcioma golami był Szarmach (wspólnie z Johanem Neeskensem). To było pierwsze i jedyne jak do tej pory zwycięstwo Polski w oficjalnych meczach z Brazylią. Wprawdzie pokonaliśmy „Canarinhos” w półfinale IO w Montrealu, ale to spotkanie nie zalicza się do bilansu obu zespołów. Wspomniany Lato jeszcze dwa razy zdobywał bramki z Brazylią. Na MŚ 1978 w Argentynie i dwa lata później w meczu towarzyskim.

