Reprezentacja Włoch obroni mistrzostwo Europy? Piotr Czachowski o szansach włoskiej kadry na EURO

Czachowski uważa, że obecna kadra nie może porównywać się do tej z poprzedniego turnieju. - Włosi ubolewają, że nie mają „9” - przyznaje. - Trudno wskazać piłkarza, którzy wprowadzi zespół do ćwierćfinału. Zdecydowanie ta drużyna jest słabsza od tej, która sięgnęła po mistrzostwo Europy. Takimi graczami mogą być Gianluca Scamacca. Zobaczymy, jak zagrają Nicolo Barella czy Lorenzo Pellegrini. Jedno jest pewne: Gianluigi Donnarumma, zawsze coś wybroni - przekonuje.

Zaczynają się prawdziwe mistrzostwa

Co zatem mogą osiągnąć Włochy na Euro? - To zespół turniejowy, który rozkręca się z każdym występem - podkreśla. - Los się do nich uśmiechnął. Spójrzmy na ich drabinkę. Przy odrobinie szczęścia mogą zajść daleko. Dlatego będą umotywowani. Ale najpierw muszą przejść Szwajcarów. A zwycięzca tego spotkania nie będzie bez szans, aby znaleźć się w najlepsze czwórce finałów. Jest się zatem o co bić. Teraz zaczynają się prawdziwe mistrzostwa - kończy Czachowski.

