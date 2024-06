Tak Niemcy potraktowali Łukasza Piszczka w Dortmundzie. Ten widok od razu rzuca się w oczy, żadnych wątpliwości

Rzadko się zdarza, żeby polski piłkarz by traktowany z taką estymą, jak Piszczek w Dortmundzie. Ilekroć pojawi się na stadionie, kręci się wokół niego wianuszek kibiców. To jednak nie wszystko. Aby docenić 66-krotnego reprezentanta Polski, kibice i władze Borussii zdecydowały się namalować mural z podobizną polskiego piłkarza w bardzo ważny punkcie stadionu, czyli pod „żółtą ścianą”, największą stojącą trybuną w Europie. To na niej zasiadają najzagorzalsi kibice Borussii. Trybuna ta może pomieścić ponad 25 000 kibiców.

Mural Łukasza Piszczka w centralnym punkcie stadionu w Dortmundzie

Piszczka pożegnano w Borussii w 2021 roku, podczas meczu Borussii z Bayerem Leverkusen. Przed zawodami piłkarze gospodarzy wybiegli w koszulkach poświęconych właśnie naszemu rodakowi. Widniał na nich napis "Chłopak z Dortmundu". Ponadto na jednej z trybun wywieszono transparenty na cześć polskiej legendy: jego koszulka z numerem 26 oraz napisy "Dziękuje Piszczu!". Były także kwiaty na pożegnanie i pamiątkowy plakat z dokonań w niemieckim klubie.

Coś wspaniałego, jak Łukasz Piszczek uwielbiany jest w Dortmundzie. Mural z jego podobizną można zobaczyć w centralnym punkcie stadionu, pod słynną "żółtą ścianą". @SportSE_pl pic.twitter.com/Wqe1UKAdLJ— Przemysław Ofiara (@przemekofiara) June 25, 2024

Łukasz Piszczek i jego mural na stadionie w Dortmundzie | Euro Express