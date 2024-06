Anglia zawodzi, ale i tak jest faworytem do tytułu. Jude Bellingham i Harry Kane rozruszają wyspiarzy?

Będzie złoty medal?

Wicemistrzostwo Europy 2020 i czwarte miejsce na mundialu w Rosji - to ostatni dorobek Anglii, która uważana jest przez bukmacherów za faworyta do złota na Euro. Tyle że na razie kompletnie zawodzi. Menedżer Gareth Southgate mocno obrywa od mediów. Liczy na to, że w starciu ze Słowacją błysną liderzy. Jude Bellingham ma za sobą wyśmienity sezon w Realu, z którym sięgnął po tytuł i wygrał Ligę Mistrzów. Indywidualnie zasłużył na miano najlepszego zawodnika LaLiga i tytuł najlepszego młodego gracza Champions League. Potwierdził klasę w meczu z Serbią, w którym strzelił zwycięskiego gola.

Bellingham robi różnicę

- Bellingham to wielki piłkarz, który robi różnicę - tak niedawno Jerzy Dudek oceniał angielską gwiazdę na naszych łamach. - Jednak jak słucham jego wypowiedzi to widać, że to zawodnik, którego najpierw interesuje sukces drużyny, aby dobrze funkcjonowała, była w niej dobra atmosfera niż to, żeby to on strzelał gole i był tą postacią numer 1 - podkreślał.

Kane wyśrubuje strzelecki rekord

Podczas niemieckich finałów Harry Kane trafił za to z Danią. W ten sposób śrubuje strzelecki rekord w kadrze. W dorobku ma już 64 gole dla drużyny narodowej. Czy poprawi ten bilans ze Słowakami i zapewni Anglii awans do ćwierćfinału Euro?

