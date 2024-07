i Autor: Instagram, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Themba Hadebe

Ćwierćfinał ME

To była seksowna bitwa o półfinał EURO! To one zawróciły w głowie gwiazdom Anglii i Szwajcarii

Reprezentacja Anglii według bukmacherów jest kandydatem do wywalczenia mistrzostwa Europy. Na jej drodze w 1/4 finału stanie rewelacyjna Szwajcaria. U Anglików bryluje Jude Bellingham (21 l.), którego wspiera atrakcyjna Laura Celia Valk. Gwiazdą Szwajcarów jest za to Breel Embolo (27 l.), którego dopinguje zmysłowa Naomi.