i Autor: Cyfrasport Kacper Urbański

Rada dla gracza

Kacper Urbański podbił kadrę, zagrał na EURO, co dalej? Legenda przed tym przestrzega kadrowicza

Kacper Urbański przebojem wdarł się do reprezentacji Polski, w której znalazł się w ostatniej chwili przed mistrzostwami Europy. Jednak pierwsza nominacja go nie wystraszyła i na turnieju należał do największych wygranych w polskim obozie. Co dalej z utalentowanym pomocnikiem Bologny? Legenda Jerzy Dudek przed tym przestrzega kadrowicza.