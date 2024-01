Jan Tomaszewski nie zostawia suchej nitki na Xavim! Łączenie NA ŻYWO z legendarnym polskim bramkarzem

Robert Lewandowski w tym sezonie nie zachwyca swoją formą. Początek sezonu nie był dla niego najlepszy, później zanotował udaną serię kilku meczów ze strzeloną bramką, ale następnie wróciła posucha z nielicznymi wyjątkami. W ostatnich tygodniach wydawało się, że polski napastnik wraca do formy – od początku roku strzelił cztery bramki, jednak należy zauważyć, że wszystkie trafienia zanotował w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii, ale nie przyniosły one ostatecznie większego efektu – Superpuchar zgarnął Real Madryt, a z Pucharu Króla Barcelonę wyeliminował niedawno Athletic Bilbao. Jan Tomaszewski od samego początku był przeciwny przenosinom Polaka do Barcelony i jego zdaniem Xavi nie potrafi odpowiednio wykorzystać polskiego napastnika. Z pewnością po kolejnej porażce „Dumy Katalonii” legednarny bramkarz nie będzie szczędził gorzkich słów pod adresem hiszpańskiego szkoleniowca! Zapraszamy na program NA ŻYWO, w którym połączymy się z Janem Tomaszewskim – tradycyjnie także widzowie będą mogli zadawać pytania naszemu ekspertowi na czacie na portalu YouTube. Start programu o godzinie 13:30, bądźcie z nami!