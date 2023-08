Jan Tomaszewski uradowany fantastyczną nowiną. Jego córka jest w ciąży. Podzielił się rewelacyjnymi wiadomościami

Małgorzata Tomaszewska znów jest w ciąży! Wiadomość wyszła na jaw w programie "Pytanie na śniadanie", w którym Tomaszewska jest jedną z prowadzących. Córka legendarnego bramkarza reprezentacji Polski przebywała na wakacjach w Grecji, a wiadomość o ciąży Tomaszewskiej przekazali za nią jej koledzy i koleżanki z programu "PnŚ". Konkretnie zrobiła to Blanka Tichoruk, która często występuje w popularnej śniadaniówce Telewizji Publicznej i opowiada o szeroko rozumianym celebryckim świecie. Prowadzący program Aleksander Sikora zdradził na antenie, że rozmawiał z Tomaszewską (która ma już syna 6-letniego syna Enzo z Turkiem Ahmetem Seyfi Yigit Tarci). Córka Jana Tomaszewskiego potwierdziła informację o ciąży, zamieszczając wpis na swoim profilu na Instagramie. - Kochani, chciałam się z Wami podzielić wspaniałą nowiną i naszym szczęściem - napisała piękna gwiazda TVP.

Co na to Jan Tomaszewski? - Czuję się doskonale. Oczywiście Enzo (pierwszy wnuk - przyp.) stara się być sportowcem. Ma duże szanse, bo jest lewonożny. A tych brakuje w drużynie. Daj Boże, żeby grał. Nie chcę na razie znać płci dziecka, byle było zdrowe, szczęśliwe i żeby Gosia to wszystko zniosła - jak to się mówi - "po kobiecemu" i bez komplikacji. To jest dla mnie najważniejsze. Co dalej, to na razie nie jest ważne. Byle było zdrowe i szczęśliwe - powiedział "Tomek".

- Kiedyś mówiono, że jest to córka Tomaszewskiego. A teraz słyszę, że idzie ojciec Gosi. Córka przerosła ojca jeśli chodzi o popularność, bo jest osobą publiczną, a ja o tym marzyłem. Ciągle powtarzam, że mnie też się w życiu coś udało - dodał Tomaszewski w programie Przemka Ofiary.

