i Autor: Cyfra Sport Piast Gliwice

Hit 4. kolejki w Gliwicach

Piast pręży muskuły przed wizytą mistrza. „Niech się Raków dowie!”

Patryk Dziczek to wciąż jedyny zawodnik gliwiczan, który w tym sezonie trafił do siatki rywali. Konkretnie – Lecha. Teraz na Okrzei przyjeżdża inny ligowy mocarz: Raków pukający do bram Ligi Mistrzów. - Fajne jest to, co robi w pucharach. Ale ja wierzę w naszą drużynę – podkreśla pomocnik Piasta.