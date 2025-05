Bolesny cios dla Szymona Marciniaka! Klamka zapadła. Nie tego się spodziewał

Wojciech Kowalczyk uderzył z całej siły w Marciniaka: To największy przekręt w historii Ligi Mistrzów

Szymon Marciniak w tym sezonie miał kilka trudnych momentów, a ostatni miał miejsce po rewanżowym meczu Inter - FC Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów UEFA. Zwłaszcza w stolicy Katalonii po porażce są pretensje o jego decyzje, które wzbudziły pewne kontrowersje. Nie zmienia to faktu, że Polak uchodzi za jednego z najlepszych sędziów na świecie i był w gronie faworytów do poprowadzenia finału Ligi Europy pomiędzy Manchesterem United a Tottenhamem. W poniedziałek, 12 maja, UEFA ogłosiła jednak zupełnie inną decyzję.

Oficjalnie wiadomo już, że Marciniak nie poprowadzi finału LE, a także żadnego z innych europejskich finałów! Niektórzy sugerowali, że arbiter z Płocka może nawet otrzymać nominację do finału LM Inter - PSG, ale tak się nie stało.

Decydujący bój w najważniejszych europejskich rozgrywkach poprowadzi Rumun Istvan Kovacs. Wspierać będą go sędziowie liniowi: Mihai Marica i Ferencz Tunyogi. Z kolei za VAR odpowiedzialny będzie... Holender Dennis Johan Higler. Ten sam, którego decyzje przekazane Marciniakowi z wozu podczas rewanżu Inter - Barcelona wzbudziły wielkie kontrowersje!

Niemiec wygryzł Polaka z finału

Do finału Ligi Europy wyznaczono z kolei Niemca Feliksa Zwayera. To właśnie on "wygrał" z Polakiem rywalizację o mecz Manchester United - Tottenham w Bilbao. Jego asystentami będą rodacy Robert Kempter i Christian Dietz, a za VAR odpowiadać będzie inny Niemiec, Bastian Dankert.

Polskiego akcentu sędziowskiego zabraknie również w finale Ligi Konferencji we Wrocławiu. Mecz Chelsea - Real Betis poprowadzi Bośniak Irfan Peljto. Na linii pomagać mu będą Senad Ibrisimbegović i Davor Beljo, a odpowiedzialność za VAR spocznie na Jerome'ie Brisardzie.

Z trzech europejskich finałów w tym sezonie najpierw odbędzie się ten Ligi Europy. Angielskie drużyny zagrają o uratowanie sezonu w środę, 21 maja. Tydzień później oczy kibiców zwrócą się na Wrocław i finał Chelsea - Betis w Lidze Konferencji. Sezon zamknie wielki finał Ligi Mistrzów pomiędzy Interem a PSG w Monachium. To starcie odbędzie się w sobotę, 31 maja.