Kiedy gra Hubert Hurkacz 4. runda ATP Rzym? O której godzinie mecz Hurkacz - Mensik?

Hubert Hurkacz jest już w 4. rundzie turnieju ATP w Rzymie po zwycięstwie 6:3, 1:6, 6:3 nad Amerykaninem Marcosem Gironem. Kolejnym rywalem Polaka będzie utalentowany Czech Jakub Mensik (nr 21 ATP), jedna z rewelacji tego sezonu. Niespełna 20-letni tenisista to wielki talent i wróży mu się wspaniałą karierę. Niedawno wygrał Miami Open. Hurkacz grał z Mensikiem rok temu i to spotkanie wygrał (6:7, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3 w Australian Open), ale Czech zrobił od tego czasu ogromne postępy.

Hubert Hurkacz na wolnej mączce zazwyczaj spisuje się słabiej niż na szybszych nawierzchniach, ale rok temu doszedł w Rzymie aż do ćwierćfinału i broni teraz dużo punktów. Tym bardziej cieszą kolejne zwycięstwa Polaka w tych wymagających warunkach. - Bardzo się cieszę ze zwycięstw w Rzymie. Dużo to dla mnie znaczą po chwilowej przerwie też od turniejów, od gry, od wygrywania - komentował Hubi. - I chciałem Wam niesamowicie podziękować za całe wsparcie, które od Was otrzymuję, szczególnie w tym trudniejszym okresie, w którym trochę walczyłem z kontuzją, z powrotem do zdrowia, natomiast powoli, cały czas wszystko idzie w super stronę i myślę, że to tylko mnie wzmocni na przyszłość. Także jeszcze raz chciałem Wam wszystkim podziękować za niesamowite wsparcie - dodał Hubert Hurkacz. - Zagrałem naprawdę dobre spotkanie, szczególnie trzeci set, gdzie wszedłem na naprawdę wysoki poziom. To zwycięstwo da mi dużo da pewności i nie mogę się doczekać kolejnego spotkania. Cieszę się z tego, że mam okazję dalej tutaj grać i walczyć i cieszyć się z gry - stwierdził po zwycięstwie nad Gironem.

Hurkacz - Mensik Kiedy mecz w 4. rundzie ATP Rzym? O której godzinie?

Mecz Hubert Hurkacz - Jakub Mensiw w 4. rundzie turnieju ATP w Rzymie zostanie rozegrany już we wtorek 13 maja 2025. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z turnieju ATP w Rzymie na sportowych kanałach Polsatu.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie