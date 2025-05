Szeremeta od razu jest w półfinale Memoriału Stamma

Szeremeta brała już udział w zawodach PŚ w tym roku. Odbyły się niedawno w brazylijskim Foz do Iguacu. Polka dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość reprezentantki gospodarzy Jucielen Romeu, przegrywając 2:3. Na stołecznym ringu w Memoriale Stamma pierwszą rywalką Julii będzie Angielka Sameenah Toussaint. Co ciekawe, będzie to od razu walka półfinałowa, bo w tej kategorii zgłoszonych jest tylko sześć zawodniczek. Jeśli Polka wygra, to w pojedynku o trofeum być może spotka się z brązową medalistką olimpijską, Turczynką Esrą Yildiz.

Nasza gwiazda czuje się dobrze. Intensywność treningów przed zawodami w stołecznym Torwarze zmalała. Dzięki temu przyszła świeżość.

Liczę na polskich kibiców, którzy powinni się dobrze bawić. A ich doping poniesie mnie do zwycięstwa. Nie odczuwam presji. Choć wiele osób mnie obserwuje i patrzy, czy mi się noga powinie, czy nie. W mediach o mnie dużo się pisze. Wyczytałam, że co to ze mnie za zawodniczka, skoro mam pomalowane paznokcie. Przynajmniej coś się dzieje – mówi z uśmiechem.

Szeremeta jest wciąż rozpoznawalna w przestrzeni publicznej. Zainteresowanie kibiców nadal jest duże, ale wszystko odbywa się już spokojniej. Nie ma jeszcze chłopaka, choć otrzymuje dużo propozycji z tym związanych...

Na razie mogła skonsumować ekonomicznie sukces sportowy z ubiegłego roku. Wicemistrzyni olimpijską nagrodę finansową z PKOl za srebrny medal IO (200 tys. zł) zainwestowała w kupno mieszkania w Lublinie. Drugie, także z puli premii za srebrny medal, otrzyma pod koniec 2026 roku. Budowane jest na terenie Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich w podwarszawskiej gminie Lesznowola. Szeremeta niedawno wzięła tam udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

Po Memoriale Stamma Julia Szeremeta uda się na krótkie wakacje, aby poopalać się nad ciepłym morzem. Później nastąpi okres przygotowawczy do najważniejszej imprezy w tym roku, wrześniowych mistrzostw świata w Liverpoolu.