Po sezonie mam do rozdania kilka(naście) kompletów strojów treningowych z moim numerem i nazwiskiem. Pomyślałem, że zrobię dla Was konkurs. Jeśli chcecie wygrać koszulkę i spodenki, w których trenowałem, wpłaćcie dowolną kwotę na dowolną zbiórkę dla chorej osoby i napiszcie w komentarzu pod tym postem, dlaczego to Wy powinniście dostać ode mnie strój. Wybiorę komentarze, które najbardziej mi się spodobają i wyślę nagrodę zwycięzcom. Macie czas do końca wtorku 13.05. Warunkiem otrzymania nagrody będzie pokazanie mi potwierdzenia przelewu na wybrany cel zrealizowanego 12 lub 13 maja – napisał świeżo upieczony mistrz Polski.