i Autor: Cyfrasport futsal

Legia domaga się surowej kary

Brutalny faul w ekstraklasie futsalu, oczy bolą od samego patrzenia. Ucierpiał piłkarz Legii, to co mu się stało! [WIDEO]

W lidze futsalu doszło do brutalnego faulu, który zakończył się kontuzją zawodnika. Oczy bolą od samego patrzenia, ucierpiał piłkarz Legii, który został sfaulowany przez bramkarza Constractu Lubawa. To co mu się przydarzyło. Sytuacja miała miejsce podczas ostatniej kolejki. Władze Legii futsal domagają się surowej kary dla zawodnika wicemistrza Polski.