cały czas jest gorąco

Sypią się gromy po decyzji ws. Podolskiego. Komisja Ligi miała związane ręce, zawiódł regulamin?

Wciąż nie milkną echa zachowania, jakiego dopuścił się Lukas Podolski w meczu z Piastem Gliwice. Były reprezentant Niemiec najpierw prostą nogą wjechał w stopę Damiana Kądziora, za co nie obejrzał nawet żółtej kartki, a parę minut później ostro, już poza grą, staranował Czerwińskiego, za co również mógł zostać wykluczony z boiska. Komisja Ligi ukarała Podolskiego karą 15 tys. złotych grzywny, ale za... działalność w sieci po meczu. Zawieszeniem za to, co działo się w meczu, Komisja Podolskiego ukarać nie mogła ze względu na regulamin. W sieci zawrzało po tej decyzji.