Polacy sprawili Lukasowi Podolskiemu prawdziwe piekło! Nie mieli litości dla gwiazdora Górnika Zabrze

Piekło u Lukasa Podolskiego po meczu Górnika z Piastem

Po niedzielnych derbach Górnego Śląska głośniej niż o zwycięstwie Górnika Zabrze nad Piastem Gliwice mówi się o brutalnej postawie Lukasa Podolskiego. Gwiazdor zabrzańskiego klubu wszedł na boisko w 73. minucie, ale w nieco ponad 20 minut zdołał stać się główną postacią tego meczu. Niestety nie za sprawą boiskowych popisów, a bezmyślnych starć z rywalami. 39-latek najpierw wjechał na wślizgu od tyłu wyprostowaną nogą w Damiana Kądziora, a niewiele później po golu kolegi z drużyny uderzył Jakuba Czerwińskiego w klatkę piersiową w akcie "radości". Za to drugie zdarzenie obejrzał żółtą kartkę, ale pierwsze uszło mu płazem, co budzi sprzeciw zdecydowanej większości środowiska piłkarskiego w Polsce. Nawet eksperci sędziowscy wskazują, że dwukrotnie powinien obejrzeć czerwoną kartkę, ale Podolski zupełnie się tym nie przejmuje i... dalej prowokuje.

Lukas Podolski zrównany z ziemią tylko dolał oliwy do ognia. Burza po derbach Górnego Śląska z Piastem

Mistrz świata z 2014 r. z reprezentacją Niemiec po zakończeniu meczu nie zdobył się na żadną refleksję i w zaparte broni swojej postawy. Zamiast przeprosin, w mediach społecznościowych dolewa oliwy do ognia. Kilka godzin po wygranych derbach nagrał prowokacyjny filmik wymierzony w Piasta, a następnego dnia rano bronił się, że tak brutalnymi zagraniami... zdobywa się trofea i trafia do największych klubów.

"Dzięki takich wślizgom wygrywa się trofeum i gra się wielkich klubach 😉 pozdrawia Idiota z Zabrza 😘👊🏻 [pisownia oryginalna - red.]" - napisał Podolski na platformie X, nawiązując do krytyki Gerarda Badii, który wprost nazwał go "idiotą". Jego wpis spotkał się z błyskawiczną reakcją tłumu, który ruszył z krytyką w komentarzach.

"Na litość boską Lukas, ale Ty grasz w Górniku. Jedyne trofeum jakie możesz jeszcze zdobyć to naklejka MUALA od Książula, jak już otworzysz tego kebaba..." - brzmi najpopularniejsza odpowiedź napisana przez Naprzód Świbie, czyli klub grający w zabrzańskiej B-klasie. "Dzięki takich wślizgom kończy się kariery i powoduje się długie kontuzje", "W Górniku to niestety chyba nie działa bo ostatnie trofeum prawie 40 lat temu" - punktowali go inni internauci. Najlepiej ich krytykę obrazuje fakt, że wpis piłkarza zgromadził ponad 800 komentarzy, czyli prawie tyle samo, co 1000 polubień.

Dzięki takich wślizgom wygrywa się trofeum i gra się wielkich klubach 😉 pozdrawia Idiota z Zabrza 😘👊🏻— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) November 25, 2024

Podolski nie odpuszcza i idzie w zaparte

Wpisy wściekłych kibiców nie wpłynęły jednak na zawodnika Górnika. Jeszcze kolejnego dnia umieścił następny wpis, w którym dalej bronił swojej postawy, tym razem publikując kompilację podobnie ostrych wślizgów... Stevena Gerrarda. Pod tym postem ponownie oberwał.

"Kurcze Lukas, jesteś idolem dla wielu osób, autorytetem. Wygraliście mecz, ale mogłeś zrobić krzywdę Damianowi i zamiast refleksji nad tym, że zasługiwałeś na czerwoną kartkę, jeszcze podkręcasz tę sytuację i próbujesz pokazać, że ten wślizg był dobry. Nie był. Miałeś szczęście i Damian też" - napisał Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl.