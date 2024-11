Lukas Podolski oficjalnie ogłosił otwarcie kebaba w Zabrzu! Specjalne plakaty pojawiły się w centrum miasta

Kebab Podolskiego w Zabrzu bliski otwarcia

Kibice Górnika Zabrza i nie tylko czekają już od dłuższego czasu, aż Lukas Podolski otworzy swój kolejny punkt z kebabem i będą mogli oni spróbować dań serwowanych w restauracji mistrza świata z 2014 roku. Informacje o tym, że ma on powstać, a także gdzie dokładnie ma się znajdować, krążą w przestrzeni publicznej już od dobrych kilkudziesięciu miesięcy, jednak w ostatnim czasie o kebabie Podolskiego zrobiło się zdecydowanie ciszej - aż do ostatnich dni. Na jednej z grup mieszkańców Zabrza pojawiło się bowiem zdjęcie z wnętrza lokalu, a teraz nastąpił kolejny przełom w sprawie. W witrynach lokalu znalazły się bowiem specjalne plakaty informujące, że to faktycznie w tym miejscu powstaje kebab Podolskiego, a także informacja mówiąca o tym, że już niebawem nastąpi otwarcie restauracji.

Specjalne reklamy kebaba Podolskiego pojawiły się w centrum Zabrza

Do tej pory oprócz informacji, gdzie ma znajdować się lokal mistrza świata z 2014 roku, przechodnie mogli nie spotkać się z prawie żadną reklamą kebaba Podolskiego, aż do teraz. W lokalu na ul. Wolności prace ruszyły pełną parą, a okna i drzwi restauracji zostały oklejone specjalnymi reklamami. Część z nich informuje, że to tu otwarty niedługo zostanie kebab "Poldkiego", a na kolejnych pojawił się wizerunek samego piłkarza. Nie zabrakło również napisów informujących "Wkrótce otwarcie. Coming soon".

Jak pokazały wcześniejsze zdjęcia z wnętrza lokalu, prace wykończeniowe są na zaawansowanym poziomie, a w restauracji pojawiły się już stoliki oraz krzesła. Skoro Podolski zdecydował się już na poinformowanie o otwarciu w niedalekiej przyszłości, spokojnie zakładać można, że jest to kwestia najbliższych tygodni. Na razie brakuje jednak potwierdzonych informacji o tym, czy nastąpi to jeszcze przed końcem 2024 roku.