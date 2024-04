Już niedługo wygląd Bożydara Iwanowa może się bardzo zmienić. Komentator Polsatu szykuje metamorfozę

Aleksandra Pika odsłoniła kuszący dekolt i nogi do nieba. Zniewalająca dziennikarka TVP w obcisłej sukience zwraca się do fanów

Bożydar Iwanow przez lata pracował przy najważniejszych meczach piłki nożnej na świecie. W bogatym dorobku swojej współpracy z telewizją Polsat ma skomentowane mecze mistrzostw najwyższej rangi, reprezentacji Polski, Ligi Mistrzów i wielu innych prestiżowych rozgrywek. Jest postacią bardzo rozpoznawalną w naszym kraju. Zarówno jego głos, jak i wygląd dla kibiców futbolu są cechami charakterystycznymi. Życie nie lubi jednak stagnacji i już niedługo może przejść sporą metamorfozę. Na Instagramie sam zasugerował, że szykują się spore zmiany i zdradził nawet pewne szczegóły, które dotyczą nowego image'u.

W PZPN zbuntowali się przeciwko Cezaremu Kuleszy! Szokująca prawda wyszła na jaw. Chcieli wyrzucić prezesa

Zmiana wyglądu Bożydara Iwanowa

Bożydar Iwanow na Instagramie publikuje przeróżne zdjęcia. Dowiadujemy się z nich, że jego niemal wyczynowa sylwetka nie jest dziełem przypadku. Komentator Polsatu często trenuje, a poza tym stara się zdrowo odżywiać. To nie wszystko. Na jego rękach od jakiegoś czasu można zaobserwować tatuaże. Podobno jak zrobi się pierwszą tego typu ozdobę, to trudno się zatrzymać. I dziennikarz wydaje się być potwierdzeniem tej teorii, zważając na to, co opisał na portalu społecznościowym.

Córka legendarnego piłkarza ma ciało bogini. Jej uroda zwala z nóg. Związała się z amerykańską gwiazdą

Metamorfoza komentatora Polsatu

Wygląda na to, że wkrótce ciało Bożydara Iwanowa zostanie ozdobione kolejnym trwałym malunkiem. Sprawozdawca pojawił się w studiu tatuażu "Azazel", co może zwiastować tylko jedno. Tym bardziej, że sam zainteresowany to zasugerował. "Trzech Artystów z Azazel Warszawa. Coś się szykuje?" - zapytał nieco zaczepiając i aktywizując swoich instagramowych fanów Iwanow.