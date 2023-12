Kim jest Sławomir Nitras, nowy minister sportu i turystyki?

Nowy minister sportu i turystyki Sławomir Nitras przyjechał do siedziby swojego resortu w środowe przedpołudnie. Tuż po wejściu został na parterze powitany przez ustępującą szefową resortu Danutę Dmowską-Andrzejuk. – Bardzo dziękuję za miłe przyjęcie – przywitał dotychczasowych gospodarzy nowy szef sportu i turystyki. Dziennikarzom powiedział: – Sport i turystyka to bardzo ważne obszary. Nie będzie żadnej rewolucji. Będziemy starać się trzymać politykę jak najdalej od sportu. Myślę, że znacznie dalej niż standardy, do których niestety musieliśmy się przyzwyczaić w ostatnich latach. Natomiast żadnej rewolucji, absolutnie – podkreślił.

Sławomir Nitras – kim jest?

50-letni minister sportu i turystyki Sławomir Nitras to politolog i polityk, poseł na Sejm V, VI, VIII, IX i X kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. W 1998 roku ukończył studia w zakresie politologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku był koordynatorem akcji Obywatelskiej Kontroli Wyborów, do której zapisało się ponad 60 tysięcy osób. W tych samych wyborach został ponownie wybrany na posła, zdobywając 90 720 głosów. W Sejmie X kadencji zasiadł w Komisji Spraw Zagranicznych.

Powołany na urząd Ministra Sportu i Turystyki @SlawomirNitras został powitany w siedzibie resortu przez dotychczasową minister @DanutaDmowska. Z ministrem Nitrasem spotkali się także dyrektor generalny Marek Redźko i dyrektorzy departamentów #MSiT. pic.twitter.com/aWXoFzGwz6— Ministerstwo Sportu i Turystyki (@SPORT_GOV_PL) December 13, 2023