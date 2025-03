Klaudia Zwolińska szykuje się do sezonu 2025. Z Australii przez Polskę do Francji

Zwolińska wspólnie z naszym najlepszym kanadyjkarzem Grzegorzem Hedwigiem wylecieli do Australii na początku stycznia. Przez blisko dwa miesiące zaplanowali ciężkie treningi m.in. na torze olimpijskim, gdzie w październiku odbędą się mistrzostwa świata. To właśnie ta impreza będzie dla naszych zawodników docelową w zbliżającym się sezonie. – Czas spędzony w Australii oceniam bardzo pozytywnie. Sporo potrenowaliśmy, za nami też drobne starty, które były sprawdzianami. Wyjazd był naprawdę udany, szczególnie że lubię ten australijski tor w trakcie zimy. Przygotowywałam się tam też do igrzysk olimpijskich, co zaprocentowało – mówi Zwolińska.

Klaudia Zwolińska z Wielkim Sercem Kamy! Wyjątkowa nagroda za wielki gest

Przez dwa miesiące oraz poprzednie lata, kiedy Zwolińska wizytowała tor w Penrith, nasza zawodniczka dobrze poznała trasę. Wszystko wskazuje jednak na to, że organizatorzy mistrzostw świata zmienią jeszcze jego układ. – To prawda, znam już ten tor i choć pewnie będą zmiany, to jego specyfika mocno się nie zmieni – mówi nasza zawodniczka. – Na pewno trasa wymaga nie tylko fizycznego przygotowania, ale również techniki. Mistrzostwa świata będą ciekawe również ze względu na fakt, że na co dzień trenuje tam Jessica Fox, czyli mistrzyni olimpijska. Poziom będzie więc wysoki, będę miała jeszcze okazję potrenować tam przed samą imprezą, więc zapatruję się na to pozytywnie.

Zwolińska odbyła również dwa kontrolne starty. Najpierw zdobyła srebro (K-1) i brąz (C-1) w mistrzostwach Oceanii, a w zawodach Australian Open zanotowała piąte miejsce w konkurencji K-1 oraz ósme w C-1. – To bardzo fajne starty. W pierwszym z nich byłam może bardziej wypoczęta i dlatego popłynęłam lepiej. Dla Europejczyków styczeń czy luty to ciężki czas treningowy i mało kto jest gotowy na starty, więc potraktowałam je typowo kontrolnie, zresztą jak zawsze w tej części roku. Dużo się nauczyłam, wyciągnęłam sporo wniosków i myślę, że odrobię jeszcze lekcję – dodaje wicemistrzyni olimpijska.

Reprezentantka Polski podkreśla, że oprócz ciężkich treningów i wysokich temperatur, czasem przekraczających 40 stopni Celsjusza, zapamięta Polonię mieszkającą w Australii. Jak opowiada, wspólnie z Hedwigiem poznali mnóstwo fantastycznych osób. – Na pewno zmotywowaliśmy ich, by przyszli nam kibicować w październiku na mistrzostwach świata – uśmiecha się nasza zawodniczka. – Australia to piękny kraj i co prawda trochę zwiedziliśmy, ale starałam się skupić na treningach, a wolny czas poświęcić na wypoczynek. To nie był zresztą mój pierwszy raz w tym miejscu, a w przyszłości może będę miała okazję zobaczyć więcej.

Zwolińska wróciła na kilka dni do Polski i w tygodniu wylatuje już na kolejny obóz, tym razem do Francji. Najpierw obierze południowy kierunek, a następnie pojedzie do Paryża na tor olimpijski, gdzie będzie kontynuowała przygotowania. Partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest LOTTO. – Muszę jeszcze pouciekać z zimnej Polski – uśmiecha się. – We Francji jest fajna pogoda, czekają mnie też wartościowe kontrolne starty. I wrócę też do Paryża, bo ostatni raz na tym torze byłam właśnie na igrzyskach. A wspomnienia mam przecież fajne – rozmarzyła się nasza slalomistka.

Czy w związku z faktem, że impreza docelowa naszej kadry, którą wspiera sponsor główny PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odbywa się późno, przygotowywany jest specjalny plan przygotowań? – Na pewno trzeba się chwilę nad tym zastanowić – mówi Zwolińska. – Wcześniej mamy mistrzostwa Europy, które będą drugie w hierarchii, a odbędą się w połowie maja właśnie w Paryżu. Potem będzie czas na odpoczynek i kontrolne starty w Pucharze Świata, a potem rozpoczniemy bezpośrednie przygotowania do mistrzostw świata. Zdarzało się już w slalomie, że te najważniejsze imprezy były późno, więc będziemy korzystać z naszego doświadczenia. Zrobimy tak, żeby było dobrze – kończy Zwolińska.