Pływackie MP w Lublinie zakończone. Trener zadowolony z występów kadrowiczów

Zawody w pływalni Aqua Lublin odbywały się od poniedziałku, a łącznie wzięło w nich udział blisko 750 zawodników z ponad 120 klubów. Pływaczki i pływacy walczyli o medale mistrzostw Polski, które zawsze są dla nich ważne, ale przede wszystkim o minima na najważniejsze imprezy międzynarodowe, na czele z mistrzostwami świata w Singapurze które również zbliżają się wielkimi krokami. Już podczas trzech pierwszych dni biało-czerwoni wywalczyli kilkanaście kwalifikacji do najważniejszej imprezy w roku.

Mistrzostwa Polski w pływaniu. Kto wywalczył minimum?

Czwartego dnia zawodów w porannych kwalifikacjach kolejnych wyników dających bilety do Singapuru nie było, dlatego kibice z niecierpliwością czekali na popołudniowe finały. Rywalizację rozpoczęły wyścigi na 100 m stylem dowolnym, a złotymi medalistami zostali Zuzanna Famulok (55.10 s, minimum na ME U-23 i Uniwersjadę) i Kamil Sieradzki (48.36 s, minimum na ME U-23 i Uniwersjadę). Drugie miejsca przypadły Barbarze Leśniewskiej (55.34 s, poprawiła młodzieżowe rekordy Polski i uzyskała minimum na ME juniorów) i Ksawery Masiuk (48,42 s, minimum na ME U-23 i Uniwersjadę), a trzecie Wiktoria Guść (55,74 s) i Mateusz Chowaniec (38,75 s, minimum na ME U-23 i Uniwersjadę).

– Bardzo się cieszę, bo pobiłem kolejną swoją życiówkę podczas tych zawodów. Szkoda, że zabrakło zaledwie 0,02 do minimum na Singapur, ale i tak bardzo się cieszę z tego czasu. To moje najlepsze mistrzostwa Polski do tej pory. Pobiłem rekord Polski na 200 m stylem dowolnym, do tego dołożyłem kilka innych fajnych wyników. Czego chcieć więcej? – uśmiecha się szczęśliwy Sieradzki.

Famulok również jest zadowolona ze swoich występów. – Życiówki nie było, ale mogę zaliczyć ten start do udanych – mówi. – Zakwalifikowałam się do imprez międzynarodowych. Całe mistrzostwa Polski były dla mnie udane. Teraz mam chwilę czasu, by odetchnąć, a od poniedziałku lub wtorku wrócę już do treningów.

Następnie pływacy rywalizowali na 100 m stylem klasycznym. Mistrzynią Polski zgodnie z przewidywaniami została Dominika Sztandera (1:07.60), która na podium wyprzedziła Karolinę Piechowicz (1:09.72) i Ewę Wronę (1:10.65). Wśród panów najszybszy okazał się Dawid Wiekiera (1:00.17, kwalifikacja na ME U-23 i Uniwersjadę), który zaledwie o 0,03 s wyprzedził Jana Kałusowskiego. Trzeci był Jan Gajda (1:02,24, kwalifikacja na ME juniorów).

W czwartek rywalizowali także zawodnicy startujący na 50 m stylem motylkowym. Najszybszą zawodniczką okazała się Julia Maik (26.51 s, minimum na ME U-23 i Uniwersjadę), srebrny medal odebrała Anna Dowgiert (26.53 s), a brązowy Paulina Cierpiałowska (26.60 s, minimum na ME U-23 i Uniwersjadę). Na najwyższym stopniu podium w męskim wyścigu stanął Kacper Czapla, który wywalczył też minimum na mistrzostwa świata w Singapurze (23.36 s). Drugi był Konrad Czerniak (23.69 s), a trzeci Paweł Uryniuk (23.72 s, minimum na ME U-23 i Uniwersjadę).

Na koniec występów indywidualnych pływacy wystartowali jeszcze na nieco dłuższych dystansach. Najpierw było to 200 m stylem zmiennym. Najszybsze wyniki zanotowali Aleksandra Knop (2:13.94, minimum na ME U-23 i Uniwersjadę) i Michał Piela (2:02.44). Drugie miejsca zajęli Wiktoria Guść (2:18.77) i Erik Major (2:03.59, minimum na ME juniorów), a trzecie Kinga Paradowska (2:19.08) i Albert Warzocha (2:05.42).

Z kolei na 1500 metrów stylem dowolnym kobiet triumfowała Natalia Major (17:12.99) przed drugą na mecie Igą Polak (17:13.09) i trzecią Klarą Kowalską (17:33.13). Panowie rywalizowali natomiast na 800 metrów w tym stylu, a najlepszy okazał się Mikołaj Litoborski (8:06.33, minimum na ME juniorów) i wyprzedził na podium Bartosza Staniszewskiego (8:09.42) i Michała Gnaczyńskiego (8:11.54, minimum na ME juniorów).

Ostatnią konkurencją mistrzostw Polski były sztafety 4x100 m stylem zmiennym. Tutaj złoty medal wśród kobiet wywalczyły zawodniczki Juvenii Wrocław (4:10.49, Alicja Szwabińska, Kornelia Fiedkiewicz, Dominika Sztandera, Adrianna Szwabińska), a na najwyższym stopniu podium u mężczyzn stanęli pływacy AZS AWF Katowice (3:38.28, Aleksander Sienkiewicz, Jakub Majerski, Kamil Romanowski, Kamil Sieradzki).

Trener reprezentacji Polski Bartosz Kizierowski jest zadowolony z wyników osiągniętych przez naszych zawodników podczas mistrzostw Polski, które wspierały sponsor główny polskiego pływania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Miasto Lublin. – Jestem zadowolony, bo mamy kilka wartościowych wyników. Ekipa na imprezy międzynarodowe też jest liczna, w zasadzie taka, jak się spodziewałem. Wiadomo, że zawsze może być lepiej, bo taka jest specyfika sportu, więc zawsze jakiś mały niedosyt jest. Były to jednak udane zawody i są dobre prognozy na to, co będzie się działo na najważniejszych zawodach międzynarodowych – podkreśla Kizierowski.

Przygotowania do igrzysk olimpijskich w Los Angeles

Warto też podkreślić, że 2025 to rok poolimpijski, więc nasza kadra rozpoczyna także długi cykl przygotowań do igrzysk w Los Angeles. – Niektórzy kończą pływać, a inni dobijają się do kadry seniorów. W tym sezonie dużo zmian nie wprowadzaliśmy, bo jest dość rozpędzony, ale od września będziemy już coś ulepszali. Mamy dobry system szkolenia, znakomitych trenerów i przede wszystkim cudowną młodzież. Jeśli dołożymy do tego jakość, to na pewno zrobimy duży postęp – kończy Kizierowski.