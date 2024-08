Wielki sukces akcji "Super Expressu". Julia Szeremeta, Daria Pikulik i Klaudia Zwolińska dostaną mieszkania!

Legendarny sprawozdawca ocenia Polaków na igrzyskach: "Nie uważam, żeby to była absolutna klęska"

Wielki sukces akcji "Super Expressu"! Do apelu w sprawie mieszkania dla Julii Szeremety zgłosiło się wielu ekspertów i przedstawicieli sportu, którzy na łamach naszego portalu i gazety mówili, że przegranej finału olimpijskiego z Lin Yu-Ting z Tajwanu lokum się po prostu należy. Na całe szczęście na odpowiedź na naszą prośbę nie musieliśmy długo czekać - firma Profbud ufundowała lokum nie tylko Julii Szeremecie, ale także Klaudii Zwolińskiej i Darii Pikulik. Oficjalne oświadczenie w tej sprawie znalazło się na mediach społecznościowych dewelopera!

Wielki sukces "Super Expressu". Szeremeta, Pikulik i Zwolińska mają nowe mieszkania

Po tym, jak Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal, w mediach pojawiła się wypowiedź jej ojca, który wyznał, że zawodniczka mieszka w ciężkich warunkach. Wtedy też rozpoczęła się akcja "Super Expressu", mająca na celu pozyskać mieszkanie dla olimpijki. Inicjatywę poparły takie legendy polskiego sportu i dziennikarstwa jak Andrzej Kostyra, Zbigniew Raubo, Dariusz Michalczewski i Jan Tomaszewski. Ostatecznie, firma Profbud odpowiedziała na apel i sprezentowała mieszkanie nie tylko Szeremecie, ale także Darii Pikulik i Klaudii Zwolińskiej.

- Zmieniamy zasady gry! Ufundujemy mieszkania dodatkowo dla każdej z naszych trzech srebrnych wojowniczek! Klaudia Zwolińska, Julia Szeremeta, Daria Pikulik. Dla nas wszystkie są absolutnymi zwyciężczyniami w swoich dyscyplinach i zasłużyły na wsparcie! - Jesteśmy ogromnie dumni z dokonań Aleksandry Mirosław podczas tegorocznych igrzysk – wywalczenia złotego medalu, pobicia rekordu świata i rekordu olimpijskiego – to naprawdę imponujący wynik – podkreśla Paweł Malinowski – Prezes Zarządu Grupy Profbud. – Wszyscy wiemy, jak wiele pracy i wysiłku włożyli polscy reprezentanci już choćby w to, aby się na tych igrzyskach znaleźć, nie mówiąc już o wywalczeniu miejsca na podium. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni Klaudii Zwolińskiej, Julii Szeremecie oraz Darii Pikulik za ich srebrne medale. Te młode, utalentowane zawodniczki, dały nam wszystkim niezwykły pokaz waleczności i determinacji, rozbudzając ducha sportu chyba w każdym polskim sercu, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. W dowód tej wdzięczności z nieukrywaną dumą i radością pragniemy przekazać wicemistrzyniom olimpijskim z Paryża nowe mieszkania - czytamy na mediach społecznościowych Profbud.