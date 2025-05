Nie żyje piłkarski mistrz świata Luis Galvan. Trafił do szpitala trzy tygodnie temu. Ogromna strata

Nie żyje Luis Galvan, piłkarski mistrz świata. Ogromna strata

Smutna informacja obiegła media w Argentynie i na świecie. Nie żyje Luis Galvan, wielokrotny reprezentant „Albicelestes” w piłce nożnej, który sięgnął po największy możliwy sukces na arenie międzynarodowej – tytuł mistrza świata. Wziął udział w dwóch mundialach w 1978 roku i w 1982 roku. Zagrał we wszystkich siedmiu meczach MŚ w Argentynie, sięgając tam po złote medale. Cztery lata później jego kadra doszła tylko do drugiej rundy i nie obroniła tytułu.

Marek Papszun tym „zabija” każdego rywala. To największy atut Rakowa?

W obu mundialach Luis Galvan odegrał kluczową rolę w składzie Argentyny. Reprezentacyjną karierę zakończył z 34 występami na koncie. Większość sportowej kariery Luis Galvan spędził w ekipie Talleres Cordoba, w której grał od 1970 do 1982 roku. Piłkarz zmarł w Cordobie w wieku 77 lat.

Luis Galvan zmarł na zapalenie płuc. W marcu też był w szpitalu

Luis Galvan trafił do szpitala trzy tygodnie temu. Zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc. Wcześniej, w marcu Galvan trafił do szpitala z powodu problemu z nerkami i to właśnie wtedy miał złapać wirusa, który doprowadził do poważnego pogorszenia jego stanu zdrowia.

Mateusz Skrzypczak przed Rakowem. Jasna deklaracja gwiazdy Jagiellonii

- Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Luisa Galvany, ikony klubu i mistrza świata z reprezentacją Argentyny z 1978 roku. Jesteśmy z jego rodziną i bliskimi w tym trudnym czasie i modlimy się o wieczny odpoczynek dla jego duszy – czytamy w oświadczeniu klubu Talleres Cordoba.

𝗛𝗮𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘀.Comunicamos con mucha tristeza el fallecimiento de Luis Adolfo Galván, emblema del Club y Campeón del Mundo Selección Argentina en 1978.Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento, y elevamos nuestras oraciones por el eterno… pic.twitter.com/Yr619tzzbW— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 5, 2025