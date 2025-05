Raków najlepiej broni jako zespół

Raków może pochwalić się najlepszą defensywną na tle całej ligi. Ekipa z Częstochowy straciła tylko 19 goli, a bramkarz Kacper Trelowski w 17 spotkaniach nie dał się pokonać.

- Raków najlepiej broni jako zespół - powiedział Marek Jóźwiak w Kanale Sportowym. - To jest gra defensywna całego zespołu. To jest ta różnica między Lechem a Rakowem. Gdy Raków nie traci bramki, to kwestią czasu jest, kiedy dobije przeciwnika. Tak było ze Stalą. Ograniczenie ryzyka w Rakowie. Jeśli tracą bramki, to tylko wtedy, gdy popełniają błędy indywidualne. Tu jest taki moment, w którym można gdzieś „ukłuć” Raków.

Papszun to jest trener, który na każdy mecz na inny plan

Były kadrowicz uważa, że szkoleniowiec Rakowa świetnie poczyna sobie.

- Marek Papszun to jest trener, który na każdy mecz na troszeczkę inny plan - analizował Jóźwiak w Kanale Sportowym. - Ale obraz gry Rakowa absolutnie się nie zmienia. Intensywność meczu powoduje, że nie wszyscy przeciwnicy, a większość z nich, nie daje sobie z tym rady. Nawet jak nie grają pięknie, to siłą fizyczną i intensywnością zabijają każdego przeciwnika. Zmuszają go do tego, że popełniają błędy. Tak jak w meczu ze Stalą.

Przerwa dobrze zrobiła właścicielowi i trenerowi Rakowa

Papszun po wywalczeniu mistrzostwa odszedł z klubu. Wrócił do niego przed startem obecnego sezonu.

- Przerwa dobrze zrobiła właścicielowi klubu, jak i Papszunowi - ocenił Jóźwiak w Kanale Sportowym. - Oni są stworzeni dla siebie. Ten rok "wakacji" spowodował, że wrócili do siebie. I to z takim efektem. To również szansa dla innych zespołów, aby z poważnymi przeciwnikami powalczyć o mistrzostwo Polski.

