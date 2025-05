To jest bolączka Lecha w ostatnich sezonach

Lech w starciu z Puszczą spisał się wybornie. Po dublecie ustrzelili gwiazdy Kolejorza: Ali Gholizadeh, Afonso Sousa i Mikael Ishak.

- Lech i Pogoń są to drużyny, które potrafią zafundować swojemu widzowi widowisko - powiedział Marcin Żewłakow w Kanale Sportowym. - Niestety, widowisko, którego nie ubierzesz w jakąś serię, która do czegoś prowadzi. To jest trochę bolączka w ostatnich sezonach Lecha. Mam wrażenie, że kilka bramkami Lech pokazał do czego trzeba dążyć. To rzeczywiście były filmowe akcje. To były różne ataki. Pozycyjny, a gol Lismana to jest idealna kontra, więc tam było wszystko.

Mecz z Puszczą nic nie znaczy w obliczu tytułu

Lech jest drugi w tabeli i do prowadzącego Lecha traci dwa punkty. Czy zdoła wyprzedzić częstochowian.

- Mam wrażenie, że w obliczu mistrzostwa ten mecz z Puszczą nic nie znaczy - tłumaczył Marcin Żewłakow w Kanale Sportowym. - To jest najwyżej bardzo dobre przetarcie przed meczem z Legią. Ale ta najbliższa kolejka, to będzie punkt kulminacyjny. Natomiast ja przestałem wierzyć w Lecha. Przestałem wierzyć w Lecha, który zdolny jest do ładnej gry, do jednostkowych, doskonałych meczów. Ale jeśli trzeba dowieźć temat, to w tym sezonie - niestety - Lecha tutaj nie ma. Generalnie można powiedzieć, że Lech w 2025 roku wygrał jeden ważny mecz: na Pogoni. Pozostałe były efektowne z Widzewem, pokonana była Stal. Ale to są takie mecze, które cieszą oko, ale nie dają poczucia, że będę walczył o najwyższe cele.

Marcin Żewłakow przestał wierzyć w Lecha

Były kadrowicz mówi wprost, że w jego ocenie Lech nie sięgnie po tytuł.

- Patrząc na mecz z Puszczą, to dla mnie nie jest to takie namaszczenie pod mistrzostwo - wyznał Marcin Żewłakow w Kanale Sportowym. - To jest bardziej przygotowanie pod mecz w Warszawie. Tak mi to wybrzmiewa. Oddaję Lechowi to, że w tym meczu nie było brzydkich bramek, brzydkich akcji. Uważam, że to nie jest wykładnik, że Lech zahaczy się o mistrzostwo. Przestałem wierzyć w Lecha jako drużynę, która może jeszcze zaskoczyć i wyprzedzić Raków.

