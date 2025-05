Grzegorz Krychowiak rozważa zmianę klubu. Powrót do Polski? Padła jasna deklaracja

Nieskuteczność Jagiellonii z Górnikiem

Trener Adrian Siemieniec liczył na to, że jego podopieczni na finiszu zamieszają w ekstraklasie. Tymczasem klub z Podlasia przegrał dwa mecze z rzędu. Potknął się u siebie z Zagłębiem, następnie wyłożył się w Kielcach z Koroną. Spodziewano się, że po tych wpadkach mistrzowie bez problemu poradzą sobie z Górnikiem. Wydawało się, że tak właśnie się stanie. Jagiellonia dominowała, miała naprawdę dużo sytuacji do tego, aby zwyciężyć. Dlaczego tak się nie stało? Bardzo zawodziła skuteczność. Trudno to wytłumaczyć. Mateusz Skrzypczak trafił w poprzeczkę, Jesus Imaz w słupek, a Lamine Diaby-Fadiga strzelał obok bramki.

Oskar Pietuszewski z debiutanckim golem

W końcu jedną z okazji w pierwszej połowie wykorzystał Oskar Pietuszewski, któr zdobył debiutancką bramkę w ekstraklasie. Ale jeszcze w pierwszej części zabrzanie wyrównali. Kryspin Szcześniak zaskoczył bramkarza Jagi. Choć w końcówce zawodów Edi Semedo tafił do siatki, to jego gol nie został uznany. Pomocnik gospodarzy był na spalonym.

Jagiellonia zasłużyła na wygraną

- Może to ma być tak, że w trzech następnych meczach nie stworzymy wielu sytuacji, ale będziemy bardzo skuteczni i będziemy zdobywać dużo punktów - podsmował trener Siemieniec. - Trzeba wierzyć do końca. Na pewno się nie poddamy. Zasłużyliśmy na zwycięstwo. Byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Zostały trzy mecze. Grajmy o wszystko. Zobaczymy, jak to się skończy - ocenił trener Jagiellonii.

Plan gier Jagi:

32. kolejka: Raków (wyjazd)

33. kolejka: Śląsk (wyjazd)

34. kolejka: Pogoń (dom)

Miała być walka o obronę tytułu, ale po ostatnich występach Jagiellonia praktycznie straciła na to szanse. Musi się sprężyć, aby nie wypuścić z rąk trzeciego miejsca, które premiowane jest grą w Europie. Tyle że znów zgubiła punkty. Zremisowała 1:1 u siebie z Górnikiem, a powinna zgarnąć pełną pulę.

