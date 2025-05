Pogoni przeszedł koło nosa Puchar Polski (znowu) i kwalifikacja do europejskich pucharów. To drugie mogą w tym sezonie jeszcze wywalczyć. "Portowcy" wciąż walczą o ligowe podium. Haditaghi, który w Szczecinie działa od niedawna, ze spokojem patrzy na finał sezonu. – Pogoń to nie jest zespół, który musi zagrać teraz w europejskich pucharach, by mieć zrównoważony budżet – tłumaczy. – Nie potrzebuję teraz dodatkowych przychodów. Wiem, że dla Legii ważna jest gra w Europie ze względu na budżet. My na szczęście nie mamy takich problemów. Zdaję sobie jednak sprawę, że to ważne, bo możemy wtedy przyciągnąć lepszych graczy, mieć pieniądze z UEFA itd. – dodaje.

"Pogoń była blisko bankructwa"

To właśnie Haditaghi doskonale wie, że Pogoń jeszcze kilka tygodni temu była w zupełnie innymi miejscu. – Ta drużyna mogła upaść tak wiele razy, mogła zbankrutować kilka razy. Ale ci gracze nigdy się nie poddają. Nie otrzymywali pensji przez dwa, trzy miesiące, ale nigdy się nie poddali. Mecze z Puszczą (z 2:4 na 5:4) i Cracovią (z 0:2 do 5:2) też to pokazały, jak oni "odwracali" wynik – podkreślał. Nowy właściciel klubu nie zwieszał głowy po piątkowej porażce w finale Pucharu Polski z Legią. – Wiem, że to ciężka porażka dla klubu, dla piłkarzy, dla całego miasta. Wiem też, że oni wrócą do walki. My wyciągniemy wnioski z błędów, które popełniliśmy i dzięki temu będziemy lepszą organizacją.

Kanadyjczyk nie krył zachwytów tym, co już go spotkało w Polsce, oczarowany był atmosferą PGE Narodowego podczas finału. – Atmosfera była niesamowita. Wszyscy Polacy powinni być dumni. Prawdziwym zwycięzcą finału Pucharu Polski jest, jak sądzę, Polska i polska piłka. Organizacja spotkania była świetna. Prezes PZPN i wszyscy zaangażowani w to wydarzenie wykonali świetną robotę. A stadion... to było niesamowite. Brak mi słów. Widziałem setki stadionów na całym świecie i w Polsce jest tak samo dobrze, jak wszędzie indziej. Powinniście być bardzo dumni – ocenił.