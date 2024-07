Kocha się w Lewandowskim, rozpaliła fanów głębokim dekoltem. Gorąca piłkarka nie zostawiła wiele wyobraźni. Ale zdjęcia!

Po tym, co przekazał Dominik Abus nie da się powstrzymać łez. Niespodziewane wyznanie gwiazdora Gogglebox TTV. Nie mógł milczeć

Tragedia w trakcie meczu. Wielki mistrz zmarł, lekarze nie byli w stanie go uratowa

Jerzy Stuhr nie żyje. Tak opowiadał o swoich relacjach ze Zbigniewem Bońkiem! „Często go spotykałem”

Speedway of Nations Transmisja TV Gdzie obejrzeć żużel dzisiaj SON Manchester STREAM ONLINE LIVE 9.07.2024

Jeszcze niedawno trudno było uwierzyć, że piłkarki mogą równać się popularnością z piłkarzami, ale to szybko się zmienia. Rozwój mediów społecznościowych sprawił, że w piłce nożnej kobiet nie brakuje prawdziwych gwiazd, których poczynania śledzą miliony fanów. Coś o tym wie Ana Maria Marković, która sukcesami nie może równać się z wieloma piłkarkami, ale i tak cieszy się ogromną sympatią kibiców. Duże znaczenie ma jej niezwykła uroda, która przyciąga kolejnych fanów. Na samym Instagramie śledzi ją ponad 3,3 mln użytkowników, a piękna Chorwatka zachwyca zdjęciami i nagraniami. Niemal każdy jej post gromadzi setki tysięcy polubień!

Ana Maria Marković rozpaliła fanów głębokim dekoltem

Marković nie może się opędzić od fanów, a sama publicznie przyznała, że ma słabość do Roberta Lewandowskiego. To właśnie Polak jest jej ulubionym piłkarzem, o czym może nie powinna wiedzieć Anna Lewandowska. Na widok zdjęć pięknej chorwackiej piłkarki można poczuć się zazdrosnym, nawet jeśli nigdy nie poznała się z gwiazdorem FC Barcelony. Być może do takiego spotkania jeszcze kiedyś dojdzie, bo popularność 24-latki rośnie z tygodnia na tydzień, czemu trudno się dziwić. Marković wie, jak rozpalić fanów.

W ostatnim poście Marković postanowiła zareklamować naszyjnik zaprzyjaźnionej marki, ale z pewnością nie każdy zauważył błyskotkę już na pierwszy rzut oka. Piękna Chorwatka zapozowała w sukience z głębokim dekoltem i skupiła selfie na swojej twarzy. O tym, jaki wzbudziła zachwyt najlepiej świadczy fakt, że w zaledwie 5 godzin uzbierała 50 tysięcy polubień. W komentarzach standardowo nie zabrakło też miłosnych wyznań fanów.