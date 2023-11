i Autor: FELIPE TRUEBA / EFE / Forum

krok od wielkiej tragedii

Legendarny piłkarz trafił do szpitala w ciężkim stanie. Dramat zaczął się na oczach jego syna, uratowała go błyskawiczna reakcja

Jacek Ogiński 12:08

Do niezwykle niepokojącego zdarzenia doszło w miniony weekend. Legendarny piłkarz i były reprezentant Chile, Carlos Caszely, po obejrzeniu treningu drużyny narodowej udał się ze swoim synem Piero do restauracji. Tam jego stan nagle zaczął się znacznie pogarszać i były piłkarz musiał zostać zabrany do szpitala.