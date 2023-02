Marcin Oleksy z nagrodą Puskasa! Polak zdobył najpiękniejszą bramkę 2022, wielkie osiągnięcie!

Nagrody FIFA 2022: Leo Messi z jednym trofeum, a Marcin Oleksy z drugim? To możliwe!

Marcin Oleksy z prestiżową nagrodą! Polak, występujący w AMP-Futbolowej Warcie Poznań zgarnął nagrodę na najlepszą bramkę roku i ostatecznie on, zgarnął nagrodę im. Ferenca Puskasa za najpiękniejszą bramkę roku. Jestesmy świadkami pieknej historii.

Marcin Oleksy z nagrodą Puskasa! Pokonał gwiazdy

Polak występujący w Warcie Poznań został nominowany za niesamowitą bramkę przeciwko Stali Rzeszów, Piłkarz klubu z Wielkopolski popisał się efektowną przewrotką, czym zyskał uznanie przedstawicieli kapitały konkursu i pokonał w głosowaniu takie sławy jak Mario Balotelli, Theo Hernandez i Kylian Mbappe. W ostatecznej fazie konkursu zmierzył się on z Richaldisonem, który był nominowany za bramkę przeciwko Serbii na mundialu w Katarze i z Dmitrym Payetem, z Olympique Marsylia. Zawodnik "Zielonych" nie mógł ukryć wielkiego wzruszenia i na ceremonii przemówił do kibiców w języku polskim. Aby zobaczyć bramkę, za którą gracz Warty Poznań dostał nagrodę im. Ferenca Puskasa, przejdź do nagrania poniżej.