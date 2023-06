Medalowy poniedziałek dla Polski na Igrzyskach Europejskich! Sukcesy w szermierce, taekwondo, strzelectwie i muay thai

To czeka Czesława Michniewicza w Abha Club. Polski trener w Arabii opowiada o specyfice pracy z miejscowymi piłkarzami: „marchewka lepsza niż kij”

Były triumfy na ścianie, torze i stadionie, przyszedł czas na planszę. Po wspinaczach, kajakarzach i lekkoatletach, pałeczkę sukcesów przejęli szermierze. Nasi floreciści zadbali o to, by i na planszy zagrano „Mazurka Dąbrowskiego”. Życiowy sukces w niedzielę odniosła Julia Walczyk-Klimaszyk. Zawodniczka AZS UAM Poznań pokonała w finale Węgierkę Flórę Pásztor 15:11. – To niesamowite wygrać tutaj, w Krakowie, mając wsparcie mojej rodziny oraz kibiców. Gdy czułam się zmęczona, tłum dawał mi wiele energii – mówiła Polka. Jej sukces w tej samej broni powtórzył w poniedziałek Michał Siess, pokonując w boju o złoto Duńczyka Jonasa Winterberga-Poulsena 15:13. Zawodnik AZS AWFiS Gdańsk wcześniej ani razu nie stał na podium międzynarodowych imprez mistrzowskich czy Pucharu Świata.Srebrne krążki zawisły z kolei na szyjach szablisty ZKSz Sosnowiec, Krzysztofa Kaczkowskiego oraz szpadzistki Martyny Swatowskiej-Wenglarczyk, reprezentującej AZS AWF Katowice.

Medalowy poniedziałek dla Polski na Igrzyskach Europejskich

Na strzelnicy we Wrocławiu Natalia Kochańska wywalczyła srebrny medal Igrzysk Europejskich w konkurencji karabin trzy postawy. Polka w finale przegrała z Norweżką Jenny Stene 13:17. Pomimo porażki zielonogórzanka mogła być szczęśliwa, bo zapewniła sobie wyjazd na letnie igrzyska w przyszłym roku w Paryżu. Rywalizujący w muaythai Jakub Rajewski (71 kg) i Dominika Filec (60 kg) zdobyli w Myślenicach brązowe medale Igrzysk Europejskich. We wtorek o złoto powalczy troje innych Polaków: Oskar Siegert (67 kg), Roksana Dargiel (51 kg) i Martyna Kierczyńska (54 kg). Zmagania w tej dyscyplinie rozpoczęły się od ćwierćfinałów, dlatego wystarczyło wygrać jedną walkę, aby znaleźć się w strefie medalowej.

Aleksandra Kowalczuk zdobyła srebrny medal Igrzysk Europejskich w taekwondo w kat. +73 kg. W finale turnieju w Krynicy-Zdroju przegrała z Turczynką Nafią Kus. Walka była bardzo wyrównana. W pierwszej rundzie żadnej z zawodniczek nie udało się przeprowadzić akcji, a punkt za wygranie tej części pojedynku otrzymała Nas, która zdaniem sędziów była aktywniejsza. W drugiej rundzie Turczynka uzyskała przewagę dzięki kopnięciom. Celem polskiej zawodniczki są przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Turniej w Krynicy-Zdroju był zaliczany do kwalifikacji olimpijskich.