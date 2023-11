Michał Listkiewicz: Było cicho, tak spokojnie, aż tu naraz jak... [MIŚ Z OKIENKA]

Wielka chwila w życiu żony Grosickiego. Wszystkim się pochwaliła. Dominika Grosicka przestała to ukrywać

Dwie legendy naszego futbolu potępiły, obsobaczyły, pouczyły w myśl zasady "zapomniał wół jak cielęciem był". Pierwszy z moralistów był uczestnikiem pamiętnej afery alkoholowej na lotnisku Okęcie. Drugi jako trener kadry juniorów zaginął był w akcji na zagranicznym turnieju i odnalazł się dopiero, gdy podopieczni wrócili do kraju. Głową w pierwszej sytuacji zapłacił Bogu ducha winny selekcjoner Ryszard Kulesza, człowiek do rany przyłóż, piłkarze spadli na cztery łapy oczywiście. Biblijne motto "kto bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem" zawsze aktualne. Sprawę pewnie można było rozegrać inaczej, winowajcom dać szansę rehabilitacji na boisku a ukarać po powrocie. Tymczasem ukarano pośrednio niewinnych czyli tych juniorów, którzy grzecznie spali i zostali skazani na walkę w okrojonym składzie w warunkach prosto z sauny.

Polska żyje spekulacjami wokół obsady ministerialnych stanowisk. Wczytałem się w listę resortów do wzięcia, sport na szarym końcu. Jakby ta sfera naszego życia była marginalna. Pewnie niestety jest, skoro ponad 80 procent polskiej młodzieży ma wady postawy i nadwagę, brak jej koordynacji ruchowej i chęci ruchu. Bo ruch w kierunku przełyku i nosa, a nawet frykcyjny, nie zastąpi aktywności na świeżym powietrzu. Najpilniejszymi zadaniami nowego ministra - kto by nią/nim nie był - będzie przywrócenie rangi wychowania fizycznego w szkole, odbudowanie sportu akademickiego, reanimowanie życia na orlikach, podanie ręki dyscyplinom marginalizowanym jak teqball np. Najpopularniejszemu sportowi na Igrzyskach Europejskich odmawia się statusu oficjalnej dyscypliny w Polsce. Kuriozum! A takich lubianych przez młodzież nowych form rywalizacji jest sporo.

Coś drgnęło pod żeńskim koszem. Docenił to nawet najwybitniejszy trener w historii tej dyscypliny Ludwik Miętta-Mikołajewicz. Uwielbiam korespondować z tym 91-letnim panem o nowoczesnym spojrzeniu na świat i młodzieńczej werwie. Podobnie zaczytywać się w książkach 100-latka Józefa Hena, przedstawiciela pisarskiej ligi mistrzów, znawcy boksu i tenisa stołowego. Starość to mądrość, którą trzeba gromadzić przez dziesięciolecia. Do dzieła młodzieży świata!

