Wojciech Szczęsny czy Marcin Bułka? Selekcjoner wskazał numer 1 w bramce kadry!

Wojciech Szczęsny ma ostatnio powody do zadowolenia. Juventus wygrał 2:1 z Cagliari w meczu 12. kolejki Serie A. Dla ekipy z Turynu to był siódmy z rzędu mecz bez porażki w lidze włoskiej. W bramce Juve całe zawody rozegrał nasz kadrowicz, który puścił gola po raz pierwszy od sześciu występów. W 75. minucie pokonał go Alberto Dossena. Seria Polaka z czystym kontem zakończyła się na 615 minutach. Juventus jest wiceliderem Seri A. Traci do prowadzącego Interu Mediolan dwa punkty. W tym sezonie Szczęsny puścił w lidze siedem goli.

Rewelacyjnie w Nicei spisuje się Marcin Bułka. Puścił tylko cztery bramki, a w dziewięciu meczach nie dał się pokonać! To najlepszy bilans w Europie, biorąc pod uwagę najsilniejsze ligi. Czy w bramce kadry dojdzie do zmiany i to właśnie Bułka wybiegnie w pierwszym składzie na mecz z Czechami w eliminacjach EURO 2024? - Wojciech Szczęsny jest numerem 1 - uciął dyskusje trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej. - Był nim i tutaj nic się nie zmieni. Marcin Bułka jest powołany, ale Bartek Drągowski ma uraz. Wiedziałem, że się z nim zmaga - dodał szkoleniowiec reprezentacji Polski.

