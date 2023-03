MŚ Planica PREMIE Nagrody pieniężne Skoki narciarskie Jakie są premie w skokach Mistrzostwa świata w Planicy 2023

Piotr Żyła dwa lata temu triumfował w MŚ w Oberstdorfie na skoczni normalnej, a teraz powtórzył ten wyczyn w MŚ w Planicy. Skoczek z Wisły zgarnął złoto i duże pieniądze. Premie w MŚ w Planicy są imponujące. Do tego medaliści mogą liczyć na nagrody finansowe od PZN i polskiego rządu. A już dzisiaj kolejna odsłona walki o medale w MŚ w Planicy. Skoczkowie narciarscy powalczą na skoczni normalnej.

We wczorajszych kwalifikacjach świetnie spisali się dwaj Polacy. Dawid Kubacki był drugi, a Kamil Stoch - trzeci. Zwyciężył Słoweniec Timi Zajc, a nieco słabiej spisał się Piotr Żyła. Mistrz świata ze skoczni normalnej zajął 16. pozycję. Konkurs indywidualny na dużej skoczki zacznie się o godzinie 17.30. Na oficjalnej stronie mistrzostw świata Planica 2023 próżno szukać informacji o puli nagród i premiach dla medalistów. Rok temu Piotr Żyła za mistrzostwo świata zdobyte w Oberstdorfie zgarnął 28 720 franków szwajcarskich (118 tys. zł). Zdaniem norweskiego portalu NRK w tym roku wypłata dla skoczków jeszcze wzrosła i niezmiennie jest najwyższa wśród wszystkich konkurencji. Potwierdzają to informacje sport.pl. Mistrz świata w skokach narciarskich w Planicy może liczyć na nagrodę w wysokości 150 tysięcy złotych. Srebrny medalista dostanie 94 tys., a brązowy medalista zgarnie 56 tysięcy złotych.

Premie z FIS to nie wszystko. Piotr Żyła jako mistrz świat może liczyć także na finansowe wsparcie państwa. Przepisy polskie mówią, że sportowcy osiągający wybitne wyniki w najważniejszych imprezach o randze mistrzowskiej otrzymują stosowne wynagrodzenie. Ministerstwo Sportu wypłaca medalistom nagrody. Za zdobycie mistrzostwa świata Piotr Żyła może liczyć na jednorazową premię w wysokości 27 600 zł, ale do tego dojdzie dodatkowy bonus. Każdy polski sportowiec, który na wielkiej imprezie zajmuje jedno z ośmiu pierwszych miejsc, ma zagwarantowane stypendium sportowe. W przypadku Żyły wysokość tego stypendium to 8280 zł co miesiąc na maksymalny okres 18 miesięcy.

