Piotr Żyła dostanie od państwa nagrodę i stypendium. Oto te sumy

Żyła w pierwszym skoku uzyskał 97,5 m i zajmował 13. pozycję, lecz w drugiej serii wynikiem 105 m pobił rekord skoczni, awansował na pierwsze miejsce i obronił tytuł wywalczony dwa lata temu w Oberstdorfie. – Sam nie wiem, co się stało. Po pierwszym skoku byłem dopiero 13. Drugiej próby... nie pamiętam – przyznał rozemocjonowany skoczek w rozmowie z Eurosportem. – Dużo energii mnie kosztowało zdobycie medalu w Oberstdorfie, a tutaj jeszcze więcej. Miałem swój plan, od początku do końca treningi, kwalifikacje spokojnie, nie tracić energii. Zrobiłem to, udało się! – powiedział Polak.

Piotr Żyła napisał to zdanie i się zaczęło. Fani nawet tego nie ukrywali, ruszyła prawdziwa lawina

36-letni skoczek został najstarszym mistrzem świata w skokach narciarskich. Piotr Żyła może po tym sukcesie liczyć na finansowe wsparcie państwa. Przepisy polskie mówią, że sportowcy osiągający wybitne wyniki w najważniejszych imprezach o randze mistrzowskiej otrzymują stosowne wynagrodzenie.

Nagroda i stypendium dla Żyły

Ministerstwo Sportu wypłaca medalistom nagrody. Za zdobycie mistrzostwa świata Piotr Żyła może liczyć na jednorazową premię w wysokości 27 600 zł, ale do tego dojdzie dodatkowy bonus. Każdy polski sportowiec, który na wielkiej imprezie zajmuje jedno z ośmiu pierwszych miejsc, ma zagwarantowane stypendium sportowe. W przypadku Żyły wysokość tego stypendium to 8280 zł co miesiąc na maksymalny okres 18 miesięcy.